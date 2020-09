A Market Építő Zrt. idei forgalma 180 milliárd forint körül alakulhat, ami éves összevetésben a koronavírus-járvány negatív hatása ellenére is csupán 3-5 százalékos csökkenést jelent, az árbevétel várható alakulásában az is szerepet játszik, hogy a BMW gyár beruházása 2021-re tolódott - mondta a vállalat vezérigazgatója szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Scheer Sándor hozzátette, a vállalatot egészséges állapotban találta a vírus, ez annak is köszönhető, hogy a Marketnél vannak hosszabb átfutási idejű projektek (például Mol Campus, OTP Irodaház), amelyek kivitelezése a járványhelyzetben is folyamatos. Az építőipar egészéről elmondta, hogy az ágazat a járvány alatt is folyamatosan dolgozott és termelt, a kialakult helyzetben a beruházók bizonytalanodtak el, ez a jelenség a home office térnyerése miatt az irodafejlesztéseknél is tapasztalható. A vezérigazgató szerint a kialakult helyzetben a beruházók pozitív jelzést, az építési költségek csökkenését várják az építőipartól.

Scheer Sándor elmondta, kiváló kezdeményezésnek tartja Varga Mihály pénzügyminiszter legutóbbi ágazatot érintő bejelentését, ugyanis szerinte az engedélyekre, illetve a szakhatósági állásfoglalásra várakozó és ezért több hónapja holtpontra jutott projekteknél hozhat előrelépést, ha az építőipari akciócsoport beazonosítja a problémát és felgyorsítja az engedélyezési folyamatot.

Közölte, a Market Építő Zrt. 25 éves működése alatt 747 projektet valósított meg. A vállalatcsoport nagyságrendileg 1200 embert foglalkoztat. A vállalat a megrendeléseinek 75 százalékát a versenyszférából, 25 százalékát pedig az államtól kapja. A társaság 2019-es éves árbevételében a legnagyobb részt az ipari, logisztikai létesítmények, az irodák és a közintézmények kivitelezése adta.

Nyugat-Európában működő építőipari cégek mintájára a Market Építő Zrt. is több leányvállalattal rendelkezik, amelyek az építőipar minden szegmensét lefedik.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Market Építő Zrt. nettó árbevétele 2019-ben 188,74 milliárd forint volt, ami 50,25 milliárd forintos növekedés az előző évhez képest. A vállalat tavaly adózás után 7,1 milliárd forint nyereséget ért el, míg 2018-ban 6,8 milliárd forintos nyereséggel zárt.

Címlapkép:Ben McMillan/Construction Photography/Avalon/Getty Images