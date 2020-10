Ennyi volt a korrekció? Jöhet az új csúcs az amerikai tőzsdén? - online előadás MA

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kétarcú képet mutatott magáról az amerikai tőzsde az elmúlt két hónapban. Az eufórikusan száguldó tőzsdei árfolyamok után a szeptember megmutatta, hogy milyen is az, amikor lefelé is gyorsan tudnak menni az árfolyamok, eltörölve a teljes augusztusi emelkedést. A technológiai szektor nagyágyúiról is kiderült, hogy akár kétszámjegyű esést is tudnak produkálni, annak ellenére, hogy a passzív befektetési filozófiát követő ETF-ek miatt is ide áramlik a pénz. De a tőzsdének ez lenne a normális működése, kérdés csak az, hogy fedezékbe kell-e vonulni vagy megint csak egy újabb vételi lehetőséget dobott a piac? A kérdés eldöntésében segíthet a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.