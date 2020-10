2,5 millió dolláros tőkebefektetést kapott egy debreceni startup

2,5 millió dolláros (kb. 765 millió forint) befektetési kört zárt a BitNinja. Az amerikai bejegyzésű, debreceni központú startup szervervédelmi megoldásaival kíván jelentős szereplővé válni a globális kiberbiztonsági piacon. A tőkeemelés vezető befektetője a scale-up társaságok finanszírozására specializálódott Lead Ventures volt - írja a tőkealap a Portfolio-nak eljuttatott közleményében.

A BitNinja honlaptárhely-üzemeltetők számára fejleszt kibervédelmi megoldásokat. Rendszere felismeri, szűri és elhárítja a támadásokat, amelyekről információkat is gyűjt. Ezen információk birtokában aztán automatikusan továbbfejleszti saját magát, így minél több a felhasználó, minél több az elhárított támadás, annál hatékonyabb védelmet biztosít.

A BitNinja ügyfelei között már több komoly globális honlapszerver üzemeltető társaság is van, mint pl. a Dreamscape, a Fastcomet, vagy a Hostinger, a startup árbevételének döntő része már most is az Egyesült Államokból származik.

A Lead Ventrues biztosította a 2,5 millió dolláros tőkeinjekció oroszlánrészét, mintegy 1,5 millió dollárt, a befektetést 3-5 éves időtávra tervezték – mondta Haszonics Balázs, a tőkealap pénzügyi igazgatója. A tőkeemeléshez a Lead Ventures mellett új befektetőként csatlakozott még az amerikai-magyar iEurope, az Oxo Technologies Holding, valamint az előző kör befektetői közül az Oktogon Ventures és a Balabit-alapítók – Györkő Zoltán, Scheidler Balázs és Wagner Endre – is.

A BitNinját 2015-ben alapították magyar vállalkozók, az USA-ban van bejegyezve, de a cég központja Magyarországon, Debrecenben működik. A vezetők azért döntöttek az amerikai cégalapítás mellett, mert ebben az üzletágban Európa mellett Észak-Amerikában vannak a legjelentősebb szolgáltatók a világon. Korábban különböző befektetőktől már kapott a cég félmillió dollárt.

A mostani második körös tőkeemelés segítségével szeretnék termékértékesítési tevékenységünket erősíteni, a jelenleg 37 fős alkalmazotti létszámot jelentősen megemelni. Ezen felül piacra lépnének egy honlapvédelmi megoldással is – mondta Egri Zsolt, a BitNinja vezérigazgatója.