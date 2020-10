Elindult a világ első üres vállalatokba fektető részvényalapja

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az idei év kétségtelenül sok meglepetést hozott a gazdaságban és a tőzsdéken is, az egyik legérdekesebb jelenségnek a biankó vállalatok számítanak, amelyek tevékenység nélküli, üres tőzsdei cégek, és azért hozták létre őket, hogy felvásároljanak egy másik privát céget. Az érdeklődő befektetőknek most már arra is van lehetőségük, hogy ilyen vállalatok részvényeit gyűjtő tőzsdén kereskedett alapba fektethessék a pénzüket.