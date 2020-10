Stabil hozamot akarsz a tőzsdén? Erre figyelj most nagyon!

A koronavírus-járvány következtében számos vállalat találta magát nehéz pénzügyi helyzetben, olyanok is, amelyek korábban esetleg minden probléma nélkül képesek voltak kifizetni osztalékaikat a befektetőknek. Érdemes azonban végiggondolni, hogy egy-egy helyzetben mit is jelenthet az osztalék mértékének csökkentése vagy megtartása. Az előbbi nem feltétlenül a gyengeség jele, míg az utóbbi pedig nem garancia az erős pénzügyi helyzetre, a befektetőknek pedig alapos elemzést követően kell eldönteniük, hogy milyen részvényeket tartsanak meg, és melyikektől érdemes inkább megszabadulniuk.

Számítsunk alacsonyabb osztalékokra

A részvénypiac a márciusi mélypontja óta már visszatért a korábbi szintekhez, de ugyanez nem mondható el az osztalékokról. A Janus Henderson által készített, osztalékrészvényeket követő Global Dividend Index vállalatainak több mint fele mondta vissza a második negyedévre fizetendő osztalékait. Emellett a cégek 25 százaléka pedig csökkentette annak mértékét. A 2008-as pénzügyi válság óta ez lehet az osztalékfizető részvények legrosszabb éve, a Janus Henderson számításai alapján legjobb esetben is 19 százalékkal csökkenhetnek a kifizetések az egész évet tekintve.

Ha ez még nem lenne elég, akkor az is látható, hogy nem csak az osztalékok mértéke csökken, hanem az azokat fizető vállalatoknak az értéke is.

Az S&P 500 Dividend Aristocrats Index értéke, amely azokat a vállalatokat követi, amelyek konzisztensen emelték az általuk fizetett osztalékokat évről évre 4,6 százalékos mínuszban van, míg az S&P 500 4,1 százalékot nőtt.

Ez persze annyira nem meglepő, hiszen vannak, akik kifejezetten az osztalék miatt tartják ezeket a papírokat, így, ha azok csökkennek vagy megszűnnek, akkor a részvényektől is megszabadulnak.

Azokat a befektetőket különösen érzékenyen érintik az alacsonyabb osztalékok, akik erre támaszkodnak jövedelemként vagy nyugdíjként. A vállalatok általában negyedévenként fizetik ki az osztalékokat, így még annak visszaállítása esetén is előfordulhat, hogy tényleges kifizetés még hónapokig nem történik. Érdemes lehet tehát ezeknek a befektetőknek felmérnie, hogy rendelkeznek-e megfelelő készpénz mennyiséggel, és ennek megfelelően tervezni.

Figyeljünk oda miből fizetik az osztalékokat

Való igaz, hogy nem minden vállalat csökkentette az osztalékfizetéseit, de ez sem biztos, hogy feltétlenül egy jó jel. Egyes vállalatok hitelt vettek fel, vagy erősen megcsapolták a készpénzes fiókot, hogy szinten tudják tartani az osztalékokat, mivel a bevételeik nagyot estek a tavasszal. A Blackrock egy portfóliómenedzsere szerint:

A finanszírozás addig nem számít, amíg egyszer csak mégis.

Szerinte azok a vállalatok, amelyek a bevételek kiesése esetén még hitelt vesznek fel, akár arra, hogy osztalékokat fizessenek, akár arra, hogy egyéb költségeket fedezzenek vele, egy sokkal gyengébb pozícióban fogják találni magukat a válság végén. Ez pedig azzal is járhat, hogy majd később lesznek kénytelenek felfüggeszteni a kifizetéseket. Ehhez még azt is hozzáteszi a Blackrock menedzsere, hogy:

Az osztalékok hitelből történő finanszírozása komoly figyelmeztető jel.

Érdemes lehet tehát a befektetőknek is közelebbről szemügyre venniük a vállalataikat, és újraértékelniük, hogy azok, ha vettek fel hitelt, akkor milyen céllal tették ezt.

További érdekes helyzetet teremtettek a különböző kormányzati programok is, amelyek hasonlóan finanszírozást biztosítottak a segítségre szoruló vállalatoknak (pl. PPP, katasztrófa hitelek).

Ezek a vállalatok nem használhatják ugyanis az így kapott támogatást közvetlenül osztalékok fizetésére, és saját részvény visszavásárlásra sem.

Ez pedig azt jelentheti, hogy ezek a vállalatok is csökkenthetik majd osztalékaikat, ha eddig még nem tették meg, amennyiben 2021-ben nem lesznek képesek bevételeiket visszaállítani. Egyes hitelek olyan jogi kitételeket is tartalmazhatnak, amik megtiltják az osztalékok növelését, amíg azt nem törlesztik vissza teljes mértékben. Ez pedig akár évekig is eltarthat.

Ne üldözzük a hozamokat mindenáron

Az osztalékfizető vállalatok általában érett, stabil cégek, és bevételeik is konzisztensek. A bizonytalanság növekedése esetén azonban még a legerősebbek is nehézségek között találhatják magukat. Ennek ellenére azonban, az alacsony hozamok világában még a gyengeségek vagy aggasztó jelek ellenére is sokan az osztalékfizető részvények mellett tehetik le a voksukat.

azonban arra oda kell figyelni, hogy az osztalékok mennyire fenntarthatóak.

Ez azt jelenti, hogy önmagában a magas osztalékhozam nem minden. Sokszor az ezeket ajánló vállalatok kockázatosabb iparágakban tevékenykednek vagy rosszul mérték fel a növekedési kilátásaikat. Érdemes példaként csak a turisztikai vagy energetikai iparágakat tekinteni, ahol sok vállalat szembesült ezzel a helyzettel. Andrew Miles, pénzügyi elemző szerint:

Sok befektetővel előfordult már, hogy a magas osztalékhozamok kergetése közben végül csak a pénzüket veszítették el. Az osztalékok fenntarthatóságát is figyelembe kell venni.

A befektetőknek tehát közelebbről is figyelniük kell, hogy a vállalataik képesek-e a jövőben is kifizetni az osztalékokat, vagy azokat emelni. Ha nem, akkor el lehet gondolkodni az eladáson és profitot realizálni. Ellenkező esetben, ha egy vállalat megvágta azt osztalékait vagy felfüggesztette őket, de valószínűleg ezt prudens módon tette, hogy biztosítja a jövőjét, akkor most ezeket a részvényeket akár olcsóbban is be lehet szerezni.

Matthew Egenes, pénzügyi tanácsadó szerint:

Az osztalékok csökkentése nem mindig permanens, és sok esetben az erősség jele is lehet.

