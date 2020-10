Nagy a verseny, bajban az HBO tulajdonosa

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az AT&T amerikai telekommunikációs cég része a Time Warner, amely koronavírus válság miatt nehéz helyzetben van, a forgatások nem úgy haladnak ahogy eltervezték, és egyelőre az HBO Max 2020 májusi elindítása sem hozta meg a várt áttörést. A vállalat a Time Warner gyengélkedése mellett több problémával néz szembe, a mozibezárások,a streaming piaci verseny mellett az 5G hálózat kiépítése is rengeteg pénzt visz el. A cég osztaléka is sokba kerül, a vállalat megtermelt profitja közel felét viszi el. Az említett okok miatt a vállalatot a KeyBanc Capital Markets elemzője is leminősítette.