25 éve tőzsdén az OTP - Életműdíjat kapott Csányi Sándor

Három éve írtunk arról, hogy már 25 éve áll Magyarország legnagyobb bankja élén Csányi Sándor, idén pedig újabb jubileumhoz ért az OTP, 25 éve van tőzsdén a bankcsoport. Az OTP nagy utat járt be a tőzsdén, a kibocsátáskori árhoz képest az idei, történelmi csúcsig 137-szeresére emelkedett a bank részvényeinek árfolyama és piaci értéke, az orosz válság alatt volt olyan nap, amikor értékének több mint ötödét elveszítette, de ugyanebben az időszakban volt olyan nap is, amikor értéke közel negyedével emelkedett. Az OTP mostanra 12 országban közel 18,5 millió ügyfelet kiszolgáló régiós nagybank lett, a magyar tőzsdének pedig domináns szereplője. Az idei jubileum alkalmából ünnepélyes kereskedésindító csengetést tartottak ma a Budapesti Értéktőzsdén, a BÉT a hazai tőkepiac fejlesztéséért életműdíjat adott Csányi Sándornak.

Életműdíj

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója beszédével indult a mai esemény. Az OTP válságállónak bizonyult az elmúlt 25 évben, az orosz válságot, a 2008-as válság és az idén tavaszi válságot is sikeresen átvészelte,

bombaformában van az OTP,

mondta el Végh Richárd.

115 forinton került bevezetésre az OTP a tőzsdére, a tegnapi záróár 10 ezer forint volt, 86-szoros emelkedésen van tehát túl az OTP, úgy, hogy rendszeresen osztalékot is fizetett. A régió egyik legforgalmasabb papírjáról van 35 ezermilliárd forint értékben kereskedtek eddig OTP-vel, 7,9 milliárd OTP részvény forgott eddig a BÉT-en, 28-szor már a teljes OTP értéke megfordult a magyar tőzsdén, emelte ki a BÉT vezérigazgatója.

Patai Mihály, a BÉT elnöke bejelentette, hogy

a tőzsde igazgatósága Csányi Sándornak életműdíjat adományoz.

Sok díjat kaptam már eddig életemben, de ez az egyik legértékesebb, a tőzsde a teljesítménynek egyik legigazabb tükre,

mondta el Csányi Sándor.

Nem volt egyszerű az OTP tőzsdére vitele, nem volt meg a gyakorlata, hogy egy bank tőzsdére menjen, és többek között az akkori pénzügyminiszter sem támogatta, azzal is érveltek, hogy az OTP nem áll meg a saját lábán, Csányi viszont azzal érvelt, hogy a profitból ki tudják termelni a tőkét, ami szükséges a bank biztonságos működéséhez

A tőzsdei kibocsátáskor a Deutsche Bank értéke 120-szorosa volt az OTP-jének, ma már ez a szorzó kevesebb mint kétszeres, az OTP piaci értéke ma már 50-60 százalékkal magasabb, mint a Raiffeisen és a Komercni értéke, mondta el a bankvezér.

79 forinttól a 15 ezer forintig

Az OTP privatizációja már 1992-ben elkezdődött, 1992-ben és 1994-ben az állami vagyonügynökség kárpótlási jegy ellenében kínált fel OTP részvénycsomagokat, 1995. júliusában pedig külföldi intézményi, belföldi és külföldi magánbefektetők, valamint a menedzsment és az alkalmazottak számára értékesítette az OTP 28 milliárd forintos jegyzett tőkéjének 33,4 százalékát, ezzel párhuzamosan az állam tulajdonrésze 25 százalékra csökkent. A részvények tőzsdei kibocsátására 1995. augusztus 10-én került sor a Budapesti Értéktőzsdén, de globális letéti igazolásokon (GDR) keresztül Londonban és Luxemburgban is lehetett kereskedni az OTP papírjaival. A kibocsátási ár 1995. augusztusában 1 200 forint volt, és bár az első hónapokban lefelé tartott az árfolyam, és október végére 800 forint alá is csökkent a kurzus, a következő években meredeken emelkedett az OTP árfolyama. A múltbeli árfolyamokkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy 2002-ben részvénytizedelést hajtottak végre az OTP-nél, így a kibocsátási ár 120 forintra, a mindenkori legalacsonyabb árfolyam pedig 79 forintra "módosult".

Az elmúlt években az árfolyam nagy utat járt be, a csúcsot a válság előtt, 2007. júliusában 10 970 forinton érte el az OTP, az azt követő másfél évben, 2009. márciusáig azonban értékének közel 89 százalékát veszítette el, az akkori mélypont 1 232 forint volt, az akkori hangulatot jól mutatja, hogy a Bank of America 1222 forintos "Aranybulla-célárral" jött ki.

Az akkori mélypontról a tavaly decemberi történelmi csúcsig, 15850 forintig közel 13-szorosára emelkedett az árfolyam.

A bank piaci értéke is nagy utat járt be az elmúlt években, a kibocsátáskor a piaci kapitalizáció még csak 32 milliárd forint volt, a 2007-es csúcson azonban már 3 063 milliárd forint, ami a kibocsátáskori érték 96-szorosa, a tavaly decemberi csúcson pedig 4 368 milliárd forint volt a piaci érték, ami 137-szer akkora, mint a kibocsátáskori érték.

A legnagyobb esést az OTP az 1998-as orosz válság alatt szenvedte el, 1998. augusztus 27-én 22 százalékot zuhant az árfolyam, az idén március 12-i 17 százalékos zuhanás pedig minden idők második legnagyobb árfolyamesése az OTP-nél.

A legnagyobb mértékben 2008. október 29-én emelkedett a magyar bankpapír árfolyama, akkor 23 százalékkal került feljebb a kurzus.

Az OTP az 1995-ös részvénykibocsátás óta a hazai tőzsde meghatározó részvénye, a hazai és a külföldi intézményi befektetők többsége a bankpapíron keresztül szerez magyar részvénykitettséget, amit az magyaráz, hogy az OTP piaci kapitalizációja, papírjainak likviditása alkalmas arra a magyar tőzsdén, hogy jelentős mennyiséget vásárolhassanak belőle. Az OTP súlya a BUX indexben jelenleg közel 38 százalék, a BÉT részvényforgalmának pedig közel felét adja a magyar bankpapír.

Magyar nagybankból régiós nagybank lett

Az OTP a régiós versenytársakhoz képest relatíve későn, a 2000-es évek elején indult akvizíciós körútra, a szomszédos országok szinte mindegyikében vett bankot, sőt, Bulgáriában és Oroszországban is erős pozíciókat épített ki. 2001-ben az OTP első külföldi akvizíciója a szlovák IRB, későbbi nevén OTP Banka Slovensko volt, később a bulgáriai privatizációk során 2003-ban megvásárolta a DSK Bank EAD-t és leányvállalatait, az elsősorban vállalkozói ügyfelekre fókuszáló román RoBank és annak leányvállalata, a Robinv S.A. 2004. július 30-án került be az OTP Csoportba, a horvátországi Nova banka - 2005 szeptemberétől OTP Banka Hrvatska d.d. (OTP banka d.d.) - 2005. március 10-én került az OTP tulajdonába. A szerbiai terjeszkedés során 2005 decemberében a magyar bank megvásárolta a Niska banka-t, majd 2006 márciusában a Zepter banka-t, végül 2006 júliusában az újvidéki székhelyű Kulska banka-t, a szükséges magyarországi és szerbiai hatósági engedélyek birtokában 2007. május 21-én kerültek egyesítésre a megvásárolt hitelintézetek OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (OBSr) néven. 2006-ban nagybankot vett az OTP, a Raiffeisenbank Ukraine (RBUA) 100 százalékos részvénycsomagjának adásvételi szerződése aláírásával, 2006. június 1-én az OTP Bank megszerezte az 1998. március 2-án alapított, kijevi székhelyű bankot. A Crnogorska komercijalna banka AD 100%-os részvénycsomagjának adásvételére vonatkozó szerződés 2006. augusztus 29-i megkötésével az OTP Bank megszerezte Montenegró piacvezető bankját. A külföldi terjeszkedés meghatározó lépéseként, 2006. július 3-án, Moszkvában került aláírásra az oroszországi Investsberbank Csoport megszerzését biztosító adásvételi szerződés, az oroszországi terjeszkedés következő állomásaként, 2007. november 12-én került sor a Donskoy Narodny Bank (DNB) akvizíciójára.

A 2007-es orosz bankvásárlással lezárult az első nagy akvizíciós kör az OTP-nél, a felvásárlásoknak köszönhetően az OTP Magyarország mellett nyolc újabb országban jelent meg.

A bankcsoport számai ennek megfelelően nagyot nőttek: a mérlegfőösszeg több mint ötszörösére, az 1999 végi 1 768 milliárd forintról 2008 elejére 9 054 milliárd forintra ugrott, a bruttó hitelállomány tizenkétszeresére, 511 milliárd forintról 6 197 forintra hízott. A 2008-as globális pénzügyi válság azonban alaposan átrajzolta a bankok, így az OTP működési környezetét is, további akvizíciókra az OTP-nél egészen 2014-ig nem került sor, a bank vezetésének fókuszában a különböző sokkok (magyarországi devizahiteles csomag, magyar és szlovák bankadó, orosz-ukrán konfliktus stb.) negatív hatásainak kezelése állt. A válság alatt többek között az is kiderült, hogy a magyar és a bolgár operáció igencsak ütésálló, ez a két bank az OTP támasza, az orosz OTP jó években kiemelkedő profitabilitás mellett ontja a profitot, rossz években viszont hatalmas veszteséget okoz (igaz, extrém helyzet volt, de 2014/2015-ben 30 milliárdos veszteség jött össze), az ukrán bank nagyon megszenvedte az elmúlt éveket (2009-ben közel 44, 2014/2015-ben újabb 84 milliárd forint veszteség), a kisebb leánybankok eredménye pedig jó években csoportszinten nem oszt, nem szoroz, rossz években viszont masszív veszteséget okoznak az OTP Csoportnak. Részben ez utóbbi késztette arra az OTP menedzsmentjét, hogy a kisebb bankokat akvizíciókkal támasszák meg, nagyobb üzemméret és piaci részesedés mellett ugyanis stabilabbak és nyereségesebbek lehetnek a kisebb leánybankok. 2014-ben két kisebb bankot, a román Banca Millenniumot és a Banco Popolare horvát leánybankját vette meg az OTP, ami miatt sokan fanyalogtak, mondván, ilyen kis lépésekkel nehéz lesz érdemben növelni az adott országokban az OTP jelenlétét, idén azonban egy nagy hal is horogra akadt, a horvát Splitska Banka megvásárlásával az OTP Horvátországban a nyolcadikról a negyedik helyre katapultálja magát, kifejezetten jól menedzselt, jó bankot vett ott az OTP.

A 2014-ben kezdődött második nagy akvizíciós hullámban az OTP 11 pénzintézetet vásárolt meg,

az eladó 7 esetben a Societe Generale volt, a francia bank a régió több országából is kivonult, ott a SocGen leánybankjait vette meg a magyar pénzintézet.

Az OTP most

Az OTP 12 országban közel 18,5 millió ügyfelet szolgál ki, 1656 bankfiókon keresztül, a bankcsoport alkalmazottainak száma meghaladja a 34 ezret. A magyar bankpiacon a mérlegfőösszeg alapján 27, a lakossági hiteleknél 32, a lakossági betéteknél 38, a vállalati hiteleknél 15, a vállalati betéteknél 20 százalékos a piaci részesedése, de nem csak a hazai piacon meghatározó szereplő az OTP, a bolgár bankpiacon a mérlegfőösszeg, a lakossági betétek és hitelek alapján is piacvezető, mint ahogy Montenegróban is a legnagyobb bank, Szerbiában a második, Horvátországban pedig a negyedik legnagyobb pénzintézet mérlegfőösszeg alapján.

Forrás: OTP

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images