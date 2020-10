Győrben adták át Európa legnagyobb, tetőn kialakított napelemparkját

Az Audi Hungaria és az E.On Hungária csoport közös projektjének keretében az Audi Hungaria két logisztikai központjának összesen 160 000 négyzetméteres tetőfelületén alakították ki Európa legnagyobb, tetőre épített napelemparkját. A 12 megawatt csúcsteljesítményű napelemparkot a mai napon helyezték szimbolikusan üzembe.

Európa legnagyobb, tetőn kialakított napelemparkja épült meg Győrben, a világszínvonalú beruházás az Audi Hungaria és az E.On Hungária csoport együttműködésében valósult meg.

A 12 megawatt csúcsteljesítményű napelemparkot az Audi Hungaria logisztikai központjának 160 000 négyzetméteres tetőfelületén alakították ki. A több mint 36 ezer napelemből álló erőmű évente több mint 9,5 GWh energiát termel. Ez az energiamennyiség 3 800 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A megújuló forrásból megtermelt zöld áramnak köszönhetően mintegy 4 900 tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe.

Büszkén jelenthetem be, hogy az Audi Hungaria az idei évtől elérte „MissionZero” célkitűzését, és az Audi gyártótelephelyei közül másodikként karbonsemlegesen működik, amelyhez a most átadott napelempark is nagy mértékben hozzájárult

- mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Az Audi Hungaria a fenntartható működés megvalósításának szellemében jelentős eredményeket ért el az energiafelhasználás, a szén-dioxid-kibocsátás, a vízfelhasználás és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérséklése terén. A vállalat energiaellátásának 75 százalékát már most megújuló, geotermikus energiából fedezi, valamint a vállalatnál keletkezett hulladék több mint 99 százalékát hasznosítják.

Az E.On Hungária csoport mintegy 55 ezer munkaórát fektetett a naperőmű megépítésébe, és a következő 25 évben is felelős lesz az üzemeltetéséért. Az energiacég Magyarország klíma- és energiastratégiájával összhangban elkötelezett a fenntartható és gazdaságos napenergia felhasználásának széles körű elterjesztése mellett. A teljes nemzetközi E.On vállalatcsoport célja, hogy 2030-ra a jelenlegi felére csökkentse a karbonkibocsátását, 2050-re pedig teljesen karbonsemlegesen működjön.

