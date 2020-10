Nem jön a mentőcsomag, ezek a részvények lehetnek Trump intézkedésének nyertesei

Donald Trump kedden közölte, hogy az amerikai elnökválasztásig lefújja az újabb körös amerikai mentőcsomaggal kapcsolatos tárgyalásokat, melynek hatására nagyot estek a tőzsdék. Jim Cramer azonban összegyűjtött néhány olyan részvényt, amelyeket érdemes lehet szemügyre venni az intézkedés fényében.

Részvénykibocsátás a magyar tőzsdén, visszavásárlási kötelezettséggel! Ismerd meg a részleteket, gyere el Befektetői Klubunkra!

Lefújta Donald Trump amerikai elnök a demokratákkal folytatott további tárgyalásokat az amerikai költségvetési élénkítőcsomagról a november 3-i elnökválasztásokig, aminek hatására pár perc leforgása alatt hatalmas esés alakult ki az amerikai tőzsdéken.

Az eladási hullámot követően a CNBC Mad Money című műsorának házigazdája, Jim Cramer elmondta, hogy vannak a piacnak olyan részei, amelyekre kevésbé van hatással, hogy nem érkezik további támogatás a választásig. Cramer szerint azok az ágazatok, amelyek most is jól teljesítenek, a stimuluscsomag nélkül is jól fognak teljesíteni, emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy leginkább a kisvállalkozásoknak van szüksége a segítségre, nem a nagy tőzsdei cégeknek.

A guru szerint az ingatlanpiacon V-alakú visszapattanást látunk, az autóiparban U-alakút, a legnagyobb kiskereskedelmi cégek közül pedig néhány meg sem érezte a válságot. Cramer a Walmartot, az Amazont, a Costcot, a Targetet, a Home Depotot, és a Lowe’st emelte ki.

Ezek mind működnek Washingtontól függetlenül

Cramer a fent említett részvények mellett olyan papírokat is összegyűjtött, amelyek jó defenzív opciók lehetnek, ha valaki attól tart, hogy mentőcsomag nélkül valódi recesszió felé tart a gazdaság. A következő részvényeket emelte ki a guru: PepsiCo, Conagra Brands, és Campbell Soup (amelyről a guru azt mondta, túl olcsó ignorálni). Emellett recesszió-biztos gyógyszerrészvénynek nevezte a Bristol-Myers Squibbet, a Johnson & Johnsont, és a Regeneront.

Cramer azonban figyelmeztetett, hogy a gazdaságnak szüksége van újabb mentőcsomagra, és a vállalatok széles körének vissza kell vágnia az előrejelzést a stimuluscsomag nélkül. A technológiai szektor azonban kivételt képezhet az előbbi állítás alól a guru szerint, ezért érdemes lehet figyelni a tech papírokra, ha esetleg lejjebb kerül az árfolyamuk.

Címlapkép: Steven Ferdman/Patrick McMullan via Getty Images