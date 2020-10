Zord képet festett a Boeing új előrejelzésében

A Boeing úgy látja, hogy a következő évtizedben a világnak 11 százalékkal kevesebb repülőgépre lesz szüksége, főként a koronavírus-járvány miatt. Ez összesen 18 350 repülőgépet jelent, 2 250 darabbal kevesebbet, mint a 2019-ben jósolt 20 600 darab. Ez éves szinten több mint 200 repülőgépet jelent, ami durván 350 milliárd dollár kiesésnek felel meg a következő évtizedben.

new forecast for commercial aerospace. Predicts taking years to recover from Covid-19. $BA