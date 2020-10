Müller Cecília a koronavírusról: minden forgatókönyvre fel kell készülni

A szennyvízminták apró bizakodásra adhatnak okot, most stagnálnak a mintákban tapasztalt örökítőanyag-szintek, így talán 4-10 nap múlva nem kell erőteljes megbetegedésekre számítanunk. Ez azért nagyon jó mutató, mert populációs szinten a vírusürítést mutatja, így azok is szerepelnek benne, akik most még tünetmentesek és akiket nem fedeztek fel - mondta el Müller Cecília.