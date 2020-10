Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Emelkednek a tengerentúli tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,3 százalékos emelkedése mellett, az S&P 500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalékot erősödött. Az emelkedést az újabb körös amerikai gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatos remények fűtik, melyet Donald Trump szerdán helyezett kilátásba. Eközben megérkezett a legfrissebb munkaerőpiaci adat is, egy hét alatt 840 ezren regisztráltak az Egyesült Államokban munkanélküli segélyért a Munkaügyi Minisztérium szerint, ami 20 ezerrel magasabb, mint amit az elemzők vártak, de közel 10 ezerrel alacsonyabb számot láthatunk, mint egy héttel korábban. Lassan enyhül a válság az Egyesült Államokban, azonban továbbra is azt láthatjuk, hogy az USA munkaerőpiaca gyengélkedik, és azzal együtt is, hogy munkahelyek százezrei jönnek létre folyamatosan, még a leépítési hullám sem ért véget.