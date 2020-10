Egy új jelentés szerint is összejátszhatott a Huawei a kínai állammal

A brit védelmi bizottság friss jelentésében vizsgálta meg a kínai állam és a Huawei közötti kapcsolatokat, és arra jutottak, hogy meggyőző bizonyítékok szólnak az összejátszás mellett. Emiatt azt javasolták a kormányzatnak, hogy a korábban kitűzött 2027-es dátum helyett már 2025-ig távolítsák el a Huawei 5G technológiáját hálózatukból.

A védelmi bizottság tegnapi jelentésében nyilatkozta, hogy:

A céggel kapcsolatos aggodalmainkat meggyőző bizonyítékok támasztják alá, amelyek alapján a Huawei összejátszik a Kínai Kommunista Párttal.

Ezzel összhangban a bizottság, amely a Védelmi Minisztérium ügyeit és politikáját vizsgálja, azt tanácsolta, hogy:

a kormányzat már 2025-ig távolítsa el a Huawei technológiáját az 5g infrastruktúrájából a jelentésben is felvetett problémák miatt.

A jelentés emellett megemlítette azt is, hogy ettől függetlenül nem szabad a tévhitekre épülő Kína-ellenes retorikáknak sem hinni, és fel kell ismerni Kína gazdaságra gyakorolt pozitív hatásait is. Ezért azt javasolják, hogy minden intézkedés és döntés egyértelmű bizonyítékok alapján történjen.

Még idén júliusban rendelte el Boris Johnson brit miniszterelnök, hogy az 5G infrastruktúrát 2027-ig tisztítsák meg a Huawei technológiájától kémkedés és szabotázs miatti félelmek okán. Emellett az USA is szankciókat szabott ki a cégre korábban.

Ehhez képest a mostani riport azt javasolja, hogy erre még a 2027-es dátumnál is hamarabb kerüljön sor, 2025 végéig, még akkor is, ha ezért némi fájdalomdíjat kell fizetni a hálózat működtetőinek a módosított időpont miatt. A védelmi bizottság azt is kiemelte, hogy az 5G jelentősen növeli a mobilkapcsolatoktól való függőséget, így az ország is nagyobb veszélynek van kitéve kibertámadásokkal és rendszerszintű kockázatokkal szemben.

A jelentés egy másik fontos megállapítása, hogy az Egyesült Királyság 5G hálózata nem elég diverzifikált, így más szolgáltatókkal is együtt kellene működnie az országnak, mint amilyen a Samsung vagy a NEC.

A brit Nemzeti Kibervédelmi Intézet egy korábbi megállapítása szerint pedig a Huawei egy magas kockázatú szolgáltató, mivel:

a 2017-es kínai hírszerzési törvény alapján elméletileg kötelezhetnék a céget érzékeny adatok átadására a kínai kormánynak.

A Huawei tagadta, hogy ilyesmit valaha is megtenne, illetve egy szóvivője cáfolta a védelmi bizottság mostani megállapításait is, és nyilatkozata szerint:

A jelentés teljességgel hiteltelen, és véleményen alapszik tények helyett.

A Wall Street Journal egy decemberi riportja szerint a kínai gyártó 75 milliárd dollárt kapott a kormánytól hitelek, hitelkeretek és más ösztönzők formájában, ami szintén aggodalmat váltott ki egyesekben.

A riport készítői azt is javasolták, hogy a világ vezető demokráciái egy új csoportosulást alakítsanak ki D10 néven, ami a kínai és antidemokratikus kormányok ellenpólusaként működnének, és alternatívát jelentenének a kínai technológiával kapcsolatban. Arra is jó lenne egy ilyen csoportosulás, hogy egy közös 5G irányelvet alakítsanak ki.

Végül azt is jelezték a védelmi bizottság elemzői, hogy még az év vége előtt vezesse be a kormány a telekommunikációs védelmi törvénytervezetet. Ezzel kapcsolatban a bizottság vezetője Tobias Ellwood nyilatkozta a Telegraphnak, hogy:

Az online kémkedés és szabotázs az új harctér, és nekünk fel kell készülnünk ellene.

És hozzáteszi, hogy a jelenlegi szabályozás mellett:

Egy nagyméretű kibertámadás nagyobb károkat okozhat, mint egy bomba, de technikailag nem váltana ki NATO ellenlépéseket.

