Ezek most a Wall Street sztárelemzőinek kedvenc részvényei

Nem könnyű feladat megtalálni a vonzó befektetési lehetőségeket a mostani piaci környezetben. A piac volatilitása az elkövetkezendő hetekben várhatóan megnő részben az amerikai elnökválasztás miatt, de az október alapvetően is híresen volatilis hónap. Ettől függetlenül továbbra is vannak olyan részvények amelyek várhatóan felüteljesítők lesznek, ezeket pedig segít megtalálni, ha megnézzük azoknak az elemzőknek az ajánlásait, akik bizonyítottan a Wall Street-i átlag felett teljesítenek. A következő listában olyan részvények szerepelnek, amelyek az elmúlt három hónapban csak, és kizárólag vételi ajánlásokat kaptak a sztárelemzőktől.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Amazon

Nem kevesebb, mint 36 vételi ajánlást kapott az Amazon az elmúlt időszakban, tehát a Wall Street kifejezetten optimista a részvényre.

A Bernstein elemzője, Mark Shmulik is felfelé módosította az ajánlását szeptember 22-én, a felminősítés előtt bevallotta, hogy korábban alulbecsülte, hogy mekkora ereje is rejlik az Amazonnak abban, hogy egymagában képest összefogni az e-kereskedelmi piac keresletét. Az elemző szerint az Amazon az e-kereskedelem, a digitális reklámok, és a felhőalapú megoldások terjedése miatt is a koronavírus-válság egyik legnagyobb nyertese, miután a cég mindhárom bevételi csatornát remekül ki tudja használni.

Emellett az Amazon logisztikai struktúrája is egy kulcsfontosságú mozgatórugó, amelyet érdemes kiemelni. Úgy gondoljuk, hogy a befektetők alábecsülik az Amazon logisztikai hálózatának kiépülési stratégiáját és annak következményeit – mondta az RBC Capital elemzője.

Az Amazon logisztikai hálózata idén 50 százalékkal bővül, ami háromszorosa a tavaly elért növekedésnek, emellett a cég által kézbesített csomagok hamarosan 85 százalékát fogják kitenni az úgynevezett „desktop to doorstep” szállítások, azaz a megrendeléstől az ajtóig való kiszállítások.

Az RBC Capital elemzője szerint a cég logisztikai hálózata jelentős szolgáltatásbéli, valamint költségelőnyt jelent, amely az ünnepi szezon alatt igazán erős lehet, emellett hosszútávú hatásként a cég vezető harmadik fél szolgáltatóvá, illetve szállítóvá válhat. Az elemzőnek egyébként 3 800 dolláros célára van a részvényre, ami 18,9 százalékos felértékelődéi potenciált jelent.

GoDaddy

A világ egyik legnagyobb domain- és tárhelyszolgáltatójának számító GoDaddy az elmúlt három hónapban 13 vételi ajánlást kapott, az elemzői célárak átlaga 96 dollár, ami 27,3 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény számára.

Szeptember 29-én a GoDaddy bejelentette, hogy a nemrégiben akvirált Over nevű tartalomdizájn applikáció mostanra mélyen integrálva van a weboldal-építőjébe, és a marketingeszközeibe. A Truist elemzője, Naved Khan szerint az Over integrációjával megvalósul az akvizíció egyik legfontosabb ígérete, ami a GoDaddyt is vonzóbbá teszi a felhasználók számára. A cég Websites + Marketing Ecommerce nevű termékének Facebook, illetve Instagram boltokkal való natív integrációját az elemző mérföldkőnek nevezte. Khan egyébként 95 dolláros célárat adott a GoDaddyre, ami 26 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Mindeközben a Roseblatt Securities elemzője, Mark Zgutowicz is úgy gondolja, hogy a GoDaddy árfolyama még feljebb kerülhet, az elemző 96 dolláros célárat adott a részvényre, ami 27,3 százalékos felértékelődési potenciált jelent. Zgutowicz szerint a GoDaddy növekedése és marzsai számára kedvező, hogy a cég márkajelenléte jobban kibővül a DIY weboldal-építő piacon.

Exact Sciences

Az Exact Sciences nemrégiben nagyon biztató adatokat közölt egy véralapú szűrővizsgálatról, amely 6 különböző ráktípust képes kimutatni. A teszt a rákos megbetegedések 87 százalékát azonosította a tesztcsoportjában (n = 292) és 83 százalékát a validációs csoportban (n = 145).

Úgy gondoljuk, hogy az adatok ígéretesek, és pozitívan kell őket nézni, különösen a többrákos szűrővizsgálatok iránti növekvő érdeklődés fényében, azt követően, hogy az Illumina megszerezte a Grailt

– értékelte a helyzetet Max Masucci, a Canaccord Genuity elemzője.

Az Illumina 8 milliárd dollárért vásárolja meg a Grailt, amely szintén a többrákos vizsgálatokra szakosodott. Masucci szerint az Exact Sciences éppen annyi kreditet érdemel, mint a Grail, ez pedig azt jelentheti, hogy az Exact Sciences piaci kapitalizáció szerint alulértékelt.

Masucci szeptember 24-én megismételte a vételi ajánlását a részvényre, a célárát pedig 115 dollárról 120 dollárra emelte, ami 18 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvénynek. Az elemző becslése szerint a cég a harmadik negyedévben több mint 70 millió koronavírus tesztet végezhet, szemben a második negyedéves 32 millióval, amely jelentős növekedést jelenthet az Exact Scinences tesztelésből származó bevételeiben. Összességében az Exact Sciences 11 vételi ajánlást kapott az elmúlt három hónapban.

Az elemzői célárak átlaga 119 dollár a részvényre, ami 9,7 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a részvény rövidtávon már túlvetté vált a szeptember végén látott ralit követően.

CarMax

Az Oppenheimer elemzője, Brian Nagel szerint a CarMax egy híresen megosztó részvény. Nagel az ügyfeleivel folytatott beszélgetést követően arra jutott, hogy többek között a riválisok általi nyomás, amely miatt a befektetők szkeptikusak a papírra. Az elemzők azonban nem ennyire megosztottak, az elmúlt három hónapban a részvény összesen 7 vételi ajánlást kapott.

Az elemzői célárak átlaga pedig 119 dollár, így a részvény 26,5 százalékos felértékelődési potenciált rejthet magában.

Nagel szerint a CarMax stratégiai és kompetitív pozíciója javul, és a részvényben minden rövidtávú gyengeségre vételi lehetőségként tekint. A részvény jelenleg továbbra is olyan szinteken van, amely jelentősen alulértékeli a cég rövid-, és hosszútávú értékesítési a profitnövekedési potenciálját – írta a Nagel a szeptember 28-i elemzésében. Az elemző vételi ajánlása mellé 130 dolláros célárat adott meg, ami 40 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg.

A CarMax egyébként hamarosan új marketing kampányt indít, amely a cég mostanra sokkal expanzívabbá vált online és omni-channel képességeit fogja népszerűsíteni.

Monolithic Power

A félvezetőgyártó Monolithic Power közzétette a harmadik negyedéves előzetes számait, a cég menedzsmentje szerint a negyedéves árbevétel 38,6 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. A bejelentést követően a Rosenblatt Securities elemzője, Hans Mosesmann megismételte a vételi ajánlását, valamint a 300 dolláros célárát a részvényre.

Mosesmann szerint a Monolithic Power sztorijából a kompetitív pozicionálást a 300mm-es félvezető szeleteken keresztül (wafer), a magasabb átlagos eladási árat, és a piaci részesedés növelését emelte ki. Az elemző kiemelte, hogy a Monolithic az iparághoz képest 2-3-szor gyorsabban növekszik, miközben az egy részvényre jutó szabad cash flow több mint 20 százalékos ütemben növekszik éves szinten.

A Monolithic Power az elmúlt időszakban 8 vételi ajánlást kapott a Wall Street-i elemzőktől.

Az elemzői célárak átlaga 285 dollár, ami alacsonyabb, mint az árfolyam jelenlegi szintje így feltételezhetően a befektetők előreszaladtak. Az árfolyam egyébként 67,6 százalékot emelkedett idén, rövid távon pedig RSI szerint közelít a túlvett tartományhoz.

Alibaba

Mind a 18 Alibabát követő elemző optimista a kínai e-kereskedelmi óriásra, a 18 vételi ajánlás mellett az elemzői célárak átlaga 311 dollár, ami 4,9 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A cég nemrégiben tartotta a 2020-as befektetői napját virtuális formában, Pekingben, az elemzőknek pedig tetszett, amit hallottak. A Raymond James elemzője, Aaron Kessler például „erős vételre” ajánlja az Alibabát, mivel a cégnek masszív piaci lehetőségei vannak többek között a belföldi fogyasztói piacon, a felhőalapú megoldások piacon, és a globalizációban.

Hasonlóan vélekedett Colin Sebastian is, a Robert W. Baird elemzője, aki a cég piaci lehetőségei mellett a vállalat kifinomult technológiai infrastruktúráját emelte ki. Az eseményt követően Sebastian megismételte a vételi ajánlását 275 dolláros célár mellett, és hozzátette, hogy az Alibaba remek import infrastruktúrával rendelkezik, melynek egyre nő a hatékonysága, még a gyors növekedés mellett is.

A felhő üzletágra kitérve a Loop Capital elemzője, Rob Sanderson elmondta, hogy jelenleg 100 milliárd dollárt érhet a cég a felhő üzletága (a korábbi becslése 80 milliárd dollár volt). A befektetői nap után az elemző elmondta, hogy a piac valószínűleg alulértékeli az Alibaba online vásárlási divízióját. Mindennek eredményeként Sanderson 280 dollárról 350 dollárra emelte a célárát szeptember 28-án, ami 18 százalékos felértékelődési potenciálnak felel meg.

További biztató jel, hogy a kínai statisztikai hivatal adatai szerint augusztusban a kiskereskedelmi forgalom 0,5 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, ez volt az első olyan hónap 2020-ban, amikor növekedést láttunk az országban.

(CNBC)

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images