Növekedési és osztaléksztori a magyar tőzsdén, visszavásárlási kötelezettséggel

Hamarosan újabb részvénykibocsátásra kerül sor a magyar tőzsdén, az építőipari és mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkozó DM-KER bocsát ki részvényeket. Az IPO-val kapcsolatban tartottunk tegnap Befektetői Klubot, ahol Bátor Ferenc, a DM-KER igazgatósági elnöke, Vitkovics Péter, a DM-KER stratégiai tanácsadója, Virág Ferenc, a Random Capital tulajdonosa, Várszegi Sarolta, az EY partnere és Hajnal Tamás, a Széchenyi Tőkealapkezelő elnöki tanácsadója beszélt a részvénykibocsátás részleteiről.

Az első előadásban Bátor Ferenc, a DM-KER igazgatóságának elnöke beszélt a vállalat tevékenységéről, a legfontosabb sarokszámokról, és elhelyezte a vállalatot az iparágon belül. A mezőgazdasági és építőipari gépek forgalmazásával foglalkozó vállalat értékesítése az elmúlt években folyamatosan bővült, tavaly már 515 gépet adtak el. Éves szinten 6 ezer partner vásárol a DM-KER-től, több mint 6 ezer szervizesemény zajlik a vállalat életében.

Bár a 2020-as válság minden iparágat érint, a DM-KER idén sem tervez kevesebb gépet értékesíteni, mint tavaly,

mondta el a cégvezető.

A vállalat két fő piacáról elmondható, hogy a mezőgazdasági piac Magyarországon háromszor akkora, mint az építőipari piac, előbbiben nincs a top3-ban a DM-KER, de erre lehetőségként tekint a társaság. A terjeszkedés iránya a mezőgazdasági gépértékesítés és a külföldi terjeszkedés. A részvénykibocsátással bevont forrásból a későbbiekben akár akvizíciókat is végrehajthat a társaság, belföldön és külföldön egyaránt, de cél az is, hogy szélesedjen a kínált termékek palettája is.

A vállalat finanszírozásával kapcsolatban Bátor Ferenc kiemelte, hogy tavaly a zárt körű részvénykibocsátással egymilliárd forint forrást vont be a társaság, ennek a fő célja, hogy a mezőgazdasági és főbb piaci terjeszkedést megalapozza.

A DM-KER célja nem az, hogy a legnagyobb cég legen a saját piacán, hanem a legjobb cég,

mondta Bátor Ferenc.

A második előadásban Vitkovics Péter, a DM-KER stratégiai tanácsadója a vállalat stratégiájáról, jövőképéről, a tőkepiaci jelenlét okairól beszélt.

A DM-KER célja egy tőzsdeképes vállalat elérése volt, mert ez nívót jelent a vállalatok sorában, ez elit kategóriát jelent, elsősorban a nemzetközi környezetben egy tőzsdei vállalatra úgy tekintenek, mint a vállalatok között is a legjobbakra. A tőkepiac új lehetőségeket is megnyitott, például a külföldi terjeszkedésben, a partnerkapcsolatokban. Ráadásul a tőkének van egy multiplikátor hatása, a tőkebevonás lehetővé teszi, hogy egy forintból három-négy forintnyi beruházást, akvizíciót lehessen megvalósítani. A DM-KER értéket szeretne teremteni, azon túl, hogy „csak” munkát végez, munkahelyeket teremt, mondta el Vitkovics Péter.

Tavaly megtörtént a tőzsdei bevezetés, intézményi befektetők előtt mérettetett meg a vállalat, később sikeres zártkörű részvénykibocsátást hajtottak végre, a Széchenyi Tőkealapkezelő a teljes jegyzett mennyiség 70 százalékát adta, de fontos volt a Generali Alapkezelő részesedésszerzése is.

A tőkepiaci jelenlét azért is fontos, mert így finanszírozáshoz jut a vállalat, de egyéb finanszírozási lehetőségeket is megnyit a tőzsdei lét, például kötvénykibocsátás vagy kedvező feltételű vállalati hitelek elérése.

Ma igenis reputációt jelent, ha egy vállalat listed company,

emelte ki Vitkovics Péter, hozzátéve, hogy tőzsdei vállalatként külföldi partnerekkel is sokkal könnyebb, gyorsabb a szerződéskötés, megállapodás, nem kell annyi átvilágításon keresztül menni.

Hosszú távon gondolkodunk a tőzsdei jelenlétben, nem bóvli részvényeket szeretnénk árulni, hosszú távon szeretnénk profitot elérni a tőzsdei jelenléttel.

Szükség van az intézményi befektetőkre, de ugyanígy szükség van kisbefektetőkre, spekulánsokra, hogy aktív részvényesei legyenek a társaságnak.

A harmadik előadásban Virág Ferenc, a Random Capital tulajdonosa beszélt a részvénykibocsátás részleteiről. Virág elmondta, nem szeretnének halott részvényeket a tőzsdén látni hiszen arra bárki képes, hogy tőzsdére vigyen vállalatokat, fontosabb, hogy élő részvények legyenek a tőzsdén kereskedett papírok.

Az elmúlt időszakban kevés kivétellel nem voltak sikeres IPO-k a hazai tőzsdén, a DM-KER-rel viszont sikeres részvénykibocsátást szeretnének végrehajtani. Amennyiben az MNB elfogadja a DM-KER tájékoztatóját, akkor október 22-30 között megy végbe a jegyzés teljesen online úton, november 2-án történik az allokáció, a részvényekkel november 23-ától lehet majd kereskedni. 38-42 forint között lesz az árfolyamsáv. Sikeres akkor lesz a tranzakció, hogy ha legalább 300 millió forintnyi részvényt jegyeznek le a befektetők.

Osztalékfizetésre november 25-én kerülhet sor, a most kibocsátásra kerülő részvényekre is fizet osztalékot a DM-KER.

A tranzakció fontos pontja, hogy jövőre, 2021. október 26-án a DM-KER visszavásárolja a részvényeket 38 forintos áron, 30 ezer darabig, amennyiben a részvényt jegyző szeretné visszaadni a részvényeket.

Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetésben Bátor Ferenc elmondta, hogy a részvénykibocsátásból befolyó forrás jövő év október 26-ig egy letéti számlára kerül, hogy amennyiben a részvényeket vissza kell vásárolniuk, annak eleget tudjanak tenni. Amennyiben erre nem kerül sor, és a menedzsment reméli, hogy nem kell részvényeket visszavásárolnia, terjeszkedési, akvizíciós célokra fordítják a felszabaduló forrásokat. Hajnal Tamás, a Széchenyi Tőkealapkezelő vezérigazgatói tanácsadója elmondta, hogy minél jobban megismerték a DM-KER számait, a tulajdonosok és a vezetők mentalitását, azt látták, hogy egy nagyon jó hozam-kockázatú befektetés, jó befektetési lehetőség. A Covid-helyzettel kapcsolatban Bátor Ferenc elmondta, hogy a vállalat piaci részesedése tovább emelkedett, az első hullámot pozitív lehetőségként élte meg a vállalat, Hajnal Tamás ehhez hozzátette, hogy arra számítottak, hogy a DM-KER-re is hatással lesz a járvány, de pozitív csalódás volt, hogy ilyen jól teljesített a vállalat, sőt, a Covid-helyzet új lehetőségeket is megnyithat a vállalat előtt. Amikor a befektetők a jegyzési nyilatkozatot megteszik, akkor azzal egyidejűleg köttetik egy szerződés, amely alapján a befektetők egyoldalúan az eladási jogukat gyakorolhatják. Ezt a nyilatkozatot kell eljuttatnia a befektetőknek a Random Capitalhoz vagy a DM-KER-hez, ha ezzel szeretnének élni, ezt követően történik meg a kifizetés, mondta el a részvényvásárlási kötelezettség kapcsán Várszegi Sarolta, az EY partnere, aki hozzátette, hogy csak a jegyzésben résztvevő befektetők élhetnek a lehetőséggel.

Címlapkép: DM-KER