Kiszivárgott: napokon belül indulhat idehaza a koronavírus-gyógyszer klinikai vizsgálata

A Richter által legyártott koronavírus elleni készítmény még az engedélyeztetési eljárás előtt áll - tudta meg az Index.

A lap úgy tudja, hogy a klinikai vizsgálatok hétfőn kezdődhetnek a Richter készítményével, a társaság kérelme szombaton érkezett be a gyógyszerhatósághoz.

Mint ismert, néhány napja jött a hír, hogy a Richter öt hónap alatt megoldotta a remdesivir hatóanyag szintézisét, amit le is gyártott.

A portálnak még - a szombati értesülése előtt - nyilatkozott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója, Szentiványi Mátyás.

Nagy dolog, hogy végre Magyarországon is rendelkezésre áll ez a készítmény, hazai gyártó termékeként - mondta most a lapnak az OGYÉI főigazgatója, aki azt is hangsúlyozta, hogy lakossági forgalomban ez még nem elérhető, hiszen az engedélyeztetési eljárás előtt áll a szer.

A klinikai vizsgálat keretében lesz elérhető a szer, azokban a kórházakban, ahová az engedélyt megkérték.

Szentiványi Mátyás elmondta, hogy Magyarországon az engedélyezés során prioritást élveznek ezek a készítmények: „az értékelési időt tudjuk rövidíteni, ugyanakkor a szakmai követelményeken nem lehet lazítani a betegek biztonsága érdekében.”

