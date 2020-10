Itt vannak a legfontosabb hírek a koronavírusról vasárnap reggel

Az állami támogatásoknak köszönhetően sok légitársaság megmenekült a csődtől a koronavírus-járvány közepette, de így is már 43 légitársaság felfüggesztette idén a működését és még csak most jön az év neheze, a téli szezon, ami egy „normális” évben is rendszerint gyenge időszak a légközlekedésnek.