Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava

Döcögő gazdaság és toporgó termelékenység ide vagy oda, a legfrissebb adatok szerint újra a 10% körüli tartományba kúszott a béremelkedés üteme Magyarországon. Baja Sándort, a Randstad Csehországért, Magyarországért és Romániáért felelős ügyvezető igazgatóját arról kérdeztük, hogy lehetséges mindez, mi az, amit tanulhatunk régiós vetélytársainktól, és vajon a mesterséges intelligencia előretörése milyen befolyással lehet a bérekre akár már rövid távon.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

