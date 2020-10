Hamarosan megszólal Müller Cecília

A szokásos időpontban, ma is lezajlott az operatív törzs sajtótájékoztatója. Müller Cecília elmondta, hogy egyre több az idős fertőzött, sajnos az idősotthonokban is megjelent a vírus. Kitért arra is, hogy igyekeznek minél később lélegeztetőgépre tenni a betegeket, mivel a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy jobbak a túlélési esélyek gép nélkül.