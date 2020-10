Lezárta két perét a Delta Technologies és a TEBÉSZ

Közös megegyezéssel lezárult a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) a Delta Technologies ellen indított két peres eljárása. A szövetség és a vállalat közösen kérelmezte mind a tőzsdei társaság 2019. október 1-jén tartott közgyűlésén hozott egyes határozatai ügyében kezdeményezett, mind pedig a 2020. április 30-i és május 7-i, az igazgatóság által közgyűlési hatáskörben meghozott társasági határozatainak hatályon kívül helyezése érdekében indított perek megszüntetését, amit a bíróság jóváhagyott.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Megállapodott egymással a Delta Technologies, valamint a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége, amelynek értelmében a felek közösen kérték a tőzsdei vállalat ellen korábban indított két bírósági eljárás megszüntetését.

A Delta Technologies 2019. október 1-jén tartott közgyűlésén született jóváhagyás a Delta Systems Kft. akvizíciójára irányuló tranzakcióról – az elsőként indult per az itt hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezésére irányult. Az időrendben második per a Delta Technologies 2020. április 30-án és május 7-én meghozott határozatait támadta, amelyeket a társaság igazgatósága a koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel hozott meg közgyűlési hatáskörben. A tőzsdei társaság álláspontja szerint ezek a határozatok a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó általános, valamint a járványhelyzet miatt hozott különleges szabályoknak is megfeleltek.

A bíróság most — a fellebbezésre nyitva álló határidő lejártát követően jogerőre emelkedő végzéseivel — az említett peres eljárásokat a felek közös kérelmére megszüntette.