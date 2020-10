Iránykereséssel indult a nap Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Eséssel zárták a tegnapi napot a tengerentúli tőzsdék, a hangulatot rontotta, hogy több koronavírus elleni szer esetében is kedvezőtlen hír érkezett. Az ázsiai tőzsdék felemásan teljesítettek szerdán. Európában vegyesen indult a nap, a DAX és a CAC is esett a nyitást követően, ellenben a FTSE például emelkedett. A magyar tőzsde is az irányt keresi.