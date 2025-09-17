  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentették: meglépte Donald Trump, amitől Oroszország a legjobban rettegett
 
Portfolio signature

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Döntési ponthoz érkezett a dollár egy olyan helyzetben, amikor bivalyerős a forint. Ami a dollárral történik, azt a forint is meg fogja érezni. Napokon belül eldől, merre robban a dollár és az, hogy utána mi történik a sokat sztárolt magyar fizetőeszközzel. A helyzet nem egyszerű, de mutatjuk, mi mit figyelünk.

Nagy dolgok készülődnek a nemzetközi piacokon. Hosszú idő után elindul az amerikai jegybank kamatcsökkentési ciklusa, noha nagy dilemmák vannak, hogy rövid és hosszú távon mi lenne a helyes döntés.

Eközben a forintnak óriási éve van: 17%-os erősödés a dollárral szemben és több, mint 5%-os erősödés az euróval szemben.

A szerdai kamatdöntés nemcsak a részvény és kötvénypiacok számára lesz nagyon fontos, de a forint számára is vízválasztó lehet. Mutatjuk, hogy miért.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility