Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Döntési ponthoz érkezett a dollár egy olyan helyzetben, amikor bivalyerős a forint. Ami a dollárral történik, azt a forint is meg fogja érezni. Napokon belül eldől, merre robban a dollár és az, hogy utána mi történik a sokat sztárolt magyar fizetőeszközzel. A helyzet nem egyszerű, de mutatjuk, mi mit figyelünk.

Nagy dolgok készülődnek a nemzetközi piacokon. Hosszú idő után elindul az amerikai jegybank kamatcsökkentési ciklusa, noha nagy dilemmák vannak, hogy rövid és hosszú távon mi lenne a helyes döntés.

Eközben a forintnak óriási éve van: 17%-os erősödés a dollárral szemben és több, mint 5%-os erősödés az euróval szemben.

A szerdai kamatdöntés nemcsak a részvény és kötvénypiacok számára lesz nagyon fontos, de a forint számára is vízválasztó lehet. Mutatjuk, hogy miért.