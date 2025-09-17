Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Nagy dolgok készülődnek a nemzetközi piacokon. Hosszú idő után elindul az amerikai jegybank kamatcsökkentési ciklusa, noha nagy dilemmák vannak, hogy rövid és hosszú távon mi lenne a helyes döntés.
Eközben a forintnak óriási éve van: 17%-os erősödés a dollárral szemben és több, mint 5%-os erősödés az euróval szemben.
A szerdai kamatdöntés nemcsak a részvény és kötvénypiacok számára lesz nagyon fontos, de a forint számára is vízválasztó lehet. Mutatjuk, hogy miért.
