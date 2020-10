Itt vannak a legújabb csúcsmobilok: bemutatta minden idők legnagyobb iPhone-ját az Apple

Lezajlott az Apple felfokozott várakozásokkal övezett idei telefonbemutatója kedden este. Ahogy arra számítani lehetett, jönnek az 5G-képes készülékek, erősebb processzorral lesznek felszerelve a telefonok és a két drágábbik modell már 3 lencséből álló kamerarendszert kapott a hátoldalára. A nagy újdonság az előző évhez képest, hogy nem három, hanem négy új készüléket mutatott be az Apple és az árazáson is változtatott, drágább lett a középkategória.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Bemutatta legújabb csúcsmobiljait az Apple a nagy várakozással övezett, tegnap este megrendezett eseményén. A megszokott szeptemberinél későbbi időpontban került most sor a termékbemutatóra a járványhelyzet miatt, ami fennakadásokat okozott a gyártásban és megnehezítette a fejlesztéseket az amerikai technológiai óriásnál is. A specifikációkat illetően nagy meglepetés nem volt, megérkeztek az 5G-képes készülékek, gyorsabb chipeket kaptak a telefonok és javultak a kamerák.

A befektetők számára a legfontosabb változás a 12-es iPhone-sorozatban, az a szegmentáció és az árazás.

Négy új telefon

A megszokott három modell helyett ezúttal négy új készüléket mutatott be az Apple:

Az iPhone 12 Mini egy teljesen új termék, ez a legolcsóbb modell, de nem azt az „alsó kategóriát” képviseli, mint a tavasszal bemutatott iPhone SE, hanem ugyanazt tudja, mint az eggyel drágább telefon, az iPhone 12, csak a kisebb kijelző az újdonság. Mindössze 5,4 colos kijelzőt kapott, ezzel a mérete az iPhone SE és az iPhone 12 közé esik.

Az iPhone 11 közvetlen utódja az iPhone 12.

Az iPhone 12 Pro 6,1 colos kijelzővel jön, ami valamivel nagyobb, mint a tavalyi iPhone 11 Pro, ami 5,8 colos kijelzővel került a vásárlókhoz.

A legnagyobb telefon, az iPhone 12 Pro Max 6,7 colos kijelzőt kapott, ezzel a valaha volt legnagyobb iPhone lesz.

Mit tudnak az új telefonok?

Az iPhone 12 Mini és az iPhone 12 fehér, fekete, kék, zöld és piros színben lesz megvásárolható, a 12 Pro és a Pro Max színválasztéka grafit, ezüst, arany és óceánkék.

Mind a négy új telefon megkapta az A14 Bionikus chipet, ami az okostelefonok között jelenleg a leggyorsabb CPU és GPU-teljesítményt kínálja.

A kamera különösen a Pro-készülékeknél javult látványosan, a Pro és a Pro Max is három kamerát kapott. A Pro-telefonok az iPadből már ismert LiDAR-szkennert is megkapták, ami a mélységérzékelésben segít, illetve a vállalat állításai szerint sötétben vagy gyenge fényviszonyok mellett készített képek minőségét javítja. És a kiterjesztett valóságot is jobban támogatja.

Mindegyik telefon 5G-képes.

Az, hogy az összes készülék 5G képes, egyelőre inkább szükséges mint hasznos funkció, hiszen az 5G-hálózatok kiépítettsége még korántsem teljes (és lassan is halad, részben a járvány és a járvány által okozott globális gazdasági visszaesés közepette). Viszont mivel a versenytársak sorra jelentek meg 5G-s telefonokkal, így az Apple-nek is érdemes volt ezt meglépnie, hogy ne maradjon le a versenyben. Az 5G-s készülékek 2020 első felében az okostelefon-értékesítések 13 százalékát adták az IDC adatai szerint, de az új iPhone-ok felfelé tornázhatják majd ezt a számot, a várakozások szerint idén 237 millió, jövőre pedig ennek a duplája, 481 millió darab 5G-s telefont adnak majd el a világban. Ebből az iPhone mintegy 150 millió darabot tehet ki 2021-ben, ami azt jelenti, hogy 21 százalékos részesedése lesz az 5G-s telefonok piacán.

Az 5G-s telefonoktól azt várja sok elemző, hogy egy új „szuperciklust” indít el az Apple-nél a vásárlók körében, rég nem látott ütemben cserélik majd le a régebbi iPhone-okat újakra, ami megdobja az értékesítéseket.

A Wedbush elemzője szerint ez 2014 óta, amikor is az Apple piacra dobta az iPhone 6-ot, ez a legfontosabb termékciklus és jelenleg a világban használt 950 millió iPhone- ból 350 milliót lecserélhetnek újabbra.

Ezzel azért nem mindenki ért egyet, a Synovus Trust portfóliómenedzsere szerint 2015-ben érte el a csúcsot az iPhone értékesítési volumene, 231 millió darabbal, azóta inkább stagnálnak és lefelé mennek az értékesítések, a 2020-as pénzügyi évében (ami szeptember végén zárult) az elemzői konszenzus szerint 185 millió darab telefont adhatott el az Apple.

Az árazás

Amin még változtatott idén az Apple, az a készülékek árazása.

Az új modellnek számító iPhone 12 Mini kezdőára 699 dollár lesz, az iPhone 12 pedig 100 dollárral drágábban lesz megvásárolható, mint tavaly ősszel az elődjének számító iPhone 11. Ha pedig szolgáltatófüggetlenül szeretne valaki az Egyesült Államokban iPhone-t venni, nem pedig a Verizonnál vagy az AT&T-nél, akkor még 30 dollárt rá kell fizetnie. Az iPhone 12 Pro 999 dollártól kezdődik, egy iPhone 12 Pro Maxért pedig legalább 1099 dollárt kell fizetni.

Magyarországon az iPhone 12 Mini induló ára 299990 forint, az iPhone 12 349990 forinttól vásárolható meg, egy 12 Pro-ért legalább 439990 forintot, egy Pro Maxért pedig minimum 479990 forintot kell adni.

Ez a második eset két éven belül, hogy az Apple változtat a megszokott árazáson, tavaly az iPhone 11 lett 50 dollárral olcsóbb, mint elődje, az iPhone XR. Januárban Tim Cook azt nyilatkozta, hogy a megfelelő árat lőtték be a készüléknek.

Gyakorlatilag a korábbi, még forgalomban lévő készülékekkel most 400 dollártól 1100 dollárig bármilyen áron lehet venni (100 dolláros különbségekkel) iPhone-t,

így az Apple készüléke versenyképes az olcsó telefonok piacán is, amit az Androidos modellek uralnak és vannak magas profit marzzsal értékesített, csúcskategóriás készülékei is. Az olcsóbb telefonokkal az Apple piacot tud szerezni a fejlődő régiókban is, ahol a fogyasztók nem szívesen fizetnek ki ezer dollárokat egy telefonért.

Mikortól lesz kapható?

Magyarországon az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro péntektől (október 16) előrendelhető és október 23-án kerül az üzletekbe világszerte, míg az iPhone Mini és az iPhone 12 Pro Max november 6-tól lesz rendelhető és november 13-án vehetik kézbe az első vásárlók.

Ezekkel együtt 7 iPhone lesz idén ősszel az Apple kínálatában.

Az idén ősszel kapható iPhone-ok összehasonlítása név megjelenés éve kezdőár (USD) kijelzőméret (col) processzor kamerák iPhone SE 2020 399 4 A9 12 MP kamera, 7 MP szelfi-kamera iPhone XR 2018 499 6,1 A 12 Bionikus 12 MP kamera, 7 MP szelfi-kamera iPhone 11 2019 599 6,1 A 13 Bionikus 12 MP duplakamera, 12 MP szelfi-kamera iPhone 12 Mini 2020 729 5,4 A 14 Bionikus 12 MP duplakamera, 12 MP szelfi-kamera iPhone 12 2020 829 6,1 A 14 Bionikus 12 MP duplakamera, 12 MP szelfi-kamera iPhone 12 Pro 2020 999 6,1 A 14 Bionikus 3 főkamera-rendszer, 12 Mp szelfi-kamera iPhone 12 Pro Max 2020 1099 6,7 A 14 Bionikus 3 főkamera-rendszer, 12 Mp szelfi-kamera Forrás: CNBC, Portfolio

Befektetői szemmel

Összefoglalva a tegnapi bejelentések lényegét, az Apple története legszélesebb telefonválasztékával rukkolt elő kedden este, gyakorlatilag minden árkategóriában kínál telefonokat a fogyasztóknak. A cég növekedése szempontjából kulcsfontosságú, hogy nagyobb részt hasítson ki az okostelefon-piacból az Apple, hiszen a koronavírus-válság miatt estek idén eddig a globális telefonértékesítések (a második negyedévben 17 százalékos visszaesés volt év/év alapon) és a várakozások szerint nem is tér vissza a piac a válság előtti szintekre 2022 előtt.

Tavaly az Apple termékkínálatában középkategóriának számító iPhone 11 volt a legnépszerűbb iPhone a karácsonyi szezonban, ha ez idén is igaz lesz és az iPhone 12-ből tudja a legtöbbet értékesíteni a cég (elemzői várakozások szerint az eladott készülékek 40 százaléka lesz iPhone 12), az kissé megemelheti az eladott készülékek átlagárát, ami a szegmens bevételeinek és profitabilitásának alakulása szempontjából nem mindegy. Főleg, hogy az iPhone még mindig az Apple első számú profit drivere és a bevételek több mint fele az okostelefonoknak köszönhető.

Mivel a készülékekről már szinte minden kiszivárgott az elmúlt hónapokban, így nagy meglepetést nem okoztak a bejelentések, a befektetők profitrealizálásba kezdtek, az árfolyam 2,7 százalékot esett az egyébként is kissé negatív befektetői hangulat közepette, ami az amerikai tőzsdén uralkodott. De még így is 65 százalékos pluszban van a részvény idén.