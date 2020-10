Nagyot fog robbanni az új iPhone, még az androidosok is megtérhetnek!

Menő dizájn, 5G, remek kijelző, személyre szabható főképernyő, ráadásul kis méretben is elérhető? Az új iPhone végre nem csak a rajongók igényeit szolgálja ki, de az androidosokat is megszólítja, szerintem ezért nagy dobás az Apple új telefonja.

Dizájn

Az első, és egyik legfontosabb dolog, ami miatt nagyot fog szólni az új iPhone, az a dizájn. Évek óta várják már az iPhone-rajongók, hogy szakítson az Apple a lekerekített szélű dizájnnal, számtalan videóban volt látható, hogy hogyan nézhetne ki egy néhány éve már bevált, sokak által ipartervezési remekműnek tartott, divatikonná vált dizájn, amit utoljára az 5-ös szériánál láthattunk, de modern körítéssel, vékony kávával, a készülék széléig kihúzott kijelzővel, a Face ID miatt kötelező elemek számító kameraszigettel, az Apple azonban évekig nem lépte ezt meg. Az iPhone-hívők tehát arra vágytak, hogy

végre térjen vissza a legutóbb az 5-ös szérián látott szögletesebb forma. És ezt most megkapták.

Nem lennék meglepve, hogy ha lavinát indítana el ezzel az Apple, és a következő hónapokban sorra dobnának piacra hasonló formavilággal mobilokat, valószínűleg a kínaiak eszmélnek és lépnek majd a leggyorsabban, de nem kizárt, hogy az iparág legnagyobbjára (legalábbis darabszámban), a Samsungra is hatással lenne az Apple lépése.

Még a bumfordi, vastag kávájú és furcsa arányú iPhone 11-ből is közel 38 millió darabot adtak el az idei első félévben, amivel messze a legnagyobb darabszámban eladott telefon volt világszerte, de egyébként a 11 Pro és a 11 Pro Max is benne volt az első tízben. Szerintem a 12-es széria új dizájnja tovább emeli majd az eladásokat, főleg úgy, hogy továbbra is a kínálat része marad a 11 (és egyébként a XR is), vagyis azok is megtalálják a nekik való telefont, akik valamiért nem gerjednének a szögletesebb formákra.

Méret

A méret a lényeg, ugye, és ez igaz a telefonokra is. Az elmúlt évek trendje egyértelműen az volt, hogy a telefonok egyre nagyobbra nőttek, a csúcskategóriában egyre ritkábbak a normális méretű, egy kézzel is kezelhető mobilok, néhány éve még phabletnek vagy péklapátnak hívtuk azokat a telefonokat, amik most már kvázi sztenderdnek számítanak, sőt, aki igazán jó mobilos kamerára vágyott, az egyre kevésbé talált olyat a kisebb mobilok között.

Az Apple azonban nem ült fel erre a vonatra,

illetve mondhatnánk úgy is, hogy több vonaton is ülnek, mert amellett, hogy a Max-ok kifejezetten nagyok, mindig volt a kínálatban zsebben is kényelmesen hordható, egy kézzel is használható mobil.

Most pedig piacra dobták a 12 Minit, ami még mindig nagyobb, mint 4-5 éve egy csúcsmobil, de a mai kínálatban igazán aprónak mondható.

Végre egy gyártó, amely meghallgatta azoknak a hangját is, akik nem mondjuk vágódeszkaként használják a telefonjukat (ne legyünk igazságtalanok, játszásra vagy filmnézésre ideálisak a nagy kijelzőjű mobilok). Szerintem a Mini nagy siker lesz, már csak azért is, mert nagyjából ez kapható a 11-es széria árában, miközben a sima 12 egy polccal megint feljebb került.

És ne felejtsük el, hogy a kínálat felfelé is „bővült”, mivel a Pro Max kijelzője már 6,7 colos, ez minden idők legnagyobb kijelzőjű iPhone-ja, vagyis a kínálat mindkét szélén kiszolgálja a vevőket az Apple, az már csak hab a tortán, hogy a Pro Max tudásában még magasabb szint, mint a sima Pro, vagyis nem csak a mérettel tereli a még drágább telefon felé a vevőket az Apple.

5G

Mi az? Évek óta hallasz róla, de még mindig fogalmad sincs mire jó? Ez az 5G. Persze, önvezető autók, távgyógyítás, automatizáció, ipar 4.0, de az átlag mobilozónak mitől lesz jobb, mint a 4G? Szerintem nincs olyan mobilcég, amelyik ezt közérthetően el tudta volna magyarázni a júzereknek, azon túl, hogy még gyorsabban le lehet majd tölteni mindent IS, ami lássuk be, nem nagyon hiányzik, hiszen lássuk be, a mostani mobilhálózat is megfelelő sebességet nyújt.

A lényeg itt is a jövő.

Ha olyan mobilt szeretnél, ami még évekig kiszolgál, és jövőbiztos, akkor nem baj, ha 5G-képes, különösen igaz ez az iPhone-okra, amiket az Apple 5-6 évig támogat oprendszerrel.

Szóval, ha eddig csak azért nem vett valaki iPhone-t, mert arra várt, hogy jöjjön az 5G, az most megkapta, ráadásul a teljes 12 szériában, ezen most nem spóroltak mondjuk úgy, hogy csak a Pro modellek kapják meg a fícsört, a mezei 12-esekhez is jár az 5G, a 12 Mini ezzel a világ legkisebb 5G-képes mobilja lett.

Kijelző

Az előző, 11-es széria mobiljai még LCD-vel voltak szerelve, a 12-esnek viszont már minden modellje OLED-kijelzővel érkezik. Az iPhone-ok kijelzőjével eddig sem volt baj, de a generációváltással a mezei 12-esek is magas kontrasztú, igazán mély feketéket is tudó, egyébként takarékosabb kijelzőket kapnak. Igen, hasonlókat azokhoz, amik mondjuk a Samsungnál már a középkategóriás mobilokban is benne vannak. És pont ez a lényeg, a technológiaváltással még szexibbek lesznek az iPhone-ok,

újabb ellenérv esik ki az androidosoknál, ezzel még szélesebb rétegeket célozhat meg az Apple.

De hogy ne csak a pozitívumokról írjunk: továbbra sincs 120 Hz-es képfrissítés, vagyis bár az iPhone-ok kijelzője zseniális, mégsem a csúcsok csúcsa. Akinek ez fáj, annak legalább még egy évet kell várnia.

Új Home Screen

Nem a tegnapi eseményen jelentették be, hanem már június közepén, de fontos róla megemlékezni, mert ezzel az szolgáltatással is kerekebb lett a csomag. Az iOS 14 bevezetésével végre az iPhone-ok kezdőképernyőjét is személyre lehet szabni. Na itt kapnak röhögőgörcsöt azok, akik androidos telefont használnak, mert ott ez már az ősidőktől elérhető, sőt, sok mobilozó pont azért választ androidos telefont, mert a saját ízléséhez igazíthatja a telefon felületeit.

2020 azonban új időszámítás kezdete az Apple-nél, mostantól az iPhone-okon is elérhetők olyan merész újdonságok, mint az, hogy a főképernyőn widgetek helyezhetők el, és az alkalmazásokhoz tartozó ikonok is cserélhetők! Wow, mondaná az egyszeri Samsungos, de ez az Apple-világban tényleg nagy dobás, van olyan dizájner, aki egész csinos összeget keresett azzal, hogy ikonokat tervezett, amiknek a letöltéséért most sorban állnak az iPhone-osok.

Kerek csomag

Szerintem a 12-es széria nagy dobás, mégpedig azért, mert régen volt annyira vonzó az a csomag, amit az iPhone kínál, mint most, ezzel pedig nem csak a rajongókat szolgálják ki, hanem az androidosok egy részét is megszólíthatják. Remek kijelzőt, világbajnok kamerát, gyorsabb töltést stb. más gyártónál is lehet találni, de ennyire jól működő ökoszisztémát, gördülékeny működést, és a sokaknak fontos kis méretet egy csúcsmobilban, jelenleg csak az Apple-nél. Utóbbival, a kis mérettel kapcsolatban viszonylag nagy összegben fogadnék arra, hogy sokan fogják követni az Apple példáját, és egymás után jelennek majd meg mini mobilok, mint ahogy a szögletesebb dizájnt is megpróbálják majd utánozni, vagy akár azt is, hogy az az amerikai céghez hasonlóan nem adnak majd töltőt a mobiljukhoz. A magas árakról pedig csak annyit, hogy az Apple fontosabb piacain élőknek nem okoz akkora gondot megvenni egy iPhone-t, mint a magyaroknak, ráadásul idő közben szépen megdrágult körülöttünk minden, már a Xiaomi vagy a OnePlus mobiljai sem csak tudásban, hanem árban is versenyeznek a top ligában.

