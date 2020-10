Pozitív nyitás után romlik a hangulat Amerikában

Az amerikai nyitást megelőző kereskedés alapján pluszban nyithatnak a nagyobb indexek: az S&P 500 és a Dow Jones 0,3 százalékkal, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal. Tovább folytatódik a gyorsjelentési szezon és ma már több nagybank eredményei is kijöttek: a Bank of America és a Wells Fargo számai is csalódást okoztak a befektetőknek, előbbinek az árbevétele lett alacsonyabb a vártaknál, míg utóbbinak az eredménye. Ezzel szemben a Goldman Sachs magasan a várakozások felett teljesített, egy részvényre jutó eredményük 9 dollár 68 cent lett a várt 4 dollár 79 cent helyett.