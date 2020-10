Rekord mennyiségű oltással készülnek az influenzaszezonra Németországban

Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) járványa miatt minden korábbinál több, 26 millió adag oltással készülnek az ugyancsak légzőszervi megbetegedést okozó szezonális influenzavírus elleni védekezésre Németországban - jelentették be szerdán Berlinben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter rámutatott, hogy a SARS-Cov-2 és a szezonális influenzavírus igen hasonló megbetegedést okozhat, és túlterhelődhet az ellátórendszer, ha egyszerre mindkét kórokozó miatt fordulnak elő tömegesen kórházi kezelést igénylő esetek. Az influenza elleni oltás "csak egy apró szúrás, de háromszoros védelmet jelent", védi a vírus ellen beoltott személyt, védi a környezetében lévőket, és védi az egészségügyi ellátórendszert - mondta a miniszter.

Elmondta, hogy tavaly 20 millió adag oltás állt rendelkezésre, és nagyjából 14 millióan oltatták be magukat az influenzavírus ellen. Az idén remélhetőleg jóval többen lesznek, az influenzajárvány pedig sokkal gyengébb lehet, azért is, mert a SARS-Cov-2 miatt már begyakorolt alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedések - társas távolságtartás, maszkviselés, gyakori kézmosás, szellőztetés - az influenzavírus ellen is védenek.

Lothar Wieler, a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője elmondta, hogy az influenza az egyik leggyakrabban előforduló fertőzéses megbetegedés Németországban. Fertőzéshullám minden évben van, rendszerint szilveszter körül indul el és március elején cseng le. Soha nem lehet megmondani előre, hogy mennyire lesz erős, most viszont annyit biztosan tudni, hogy a koronavírus-járvány és az influenza együttes hatásaként "különösen nehéz helyzet" alakulhat ki. Mindkét kórokozó az időseket és a krónikus betegségekben szenvedőket fenyegeti leginkább, így ezen sérülékeny csoportok védelmére kell összpontosítani - mondta. A többi között hozzátette: a déli féltekén, ahol júliustól szeptemberig tart az influenzaszezon, az idén igen csekély erejű fertőzéshullámot észleltek, ami valószínűleg a SARS-Cov-2 elleni védekezés hatásának tulajdonítható

Németországban is megfigyelhető, hogy az új típusú koronavírus elleni védekezés visszaszorított más fertőzéses betegségeket, így például a kanyaró az utóbbi évek felfutása után az idén szinte egyáltalán nem jelent meg - fejtette ki az RKI vezetője. A teszttel azonosított koronavírus-fertőzöttek számának gyors és nagymértékű emelkedéséről szólva hangsúlyozta, hogy egyelőre nem veszélyesebb a helyzet, mint az első, tavaszi hullám idején, a vírus pedig nem változott meg annyira, hogy számottevően súlyosabb vagy enyhébb megbetegedést okozzon.

Az RKI szerdai adatai szerint az utóbbi 24 órában 5132 új fertőzöttet regisztráltak. Ez ezer esetet meghaladó növekedés az egy nappal korábbi 4122-höz képest. A vírus okozta betegséggel összefüggő halálesetek száma az egy nappal korábbi 13 után jóval nagyobb mértékben, 43-mal nőtt, így 9677 halálos áldozata van a koronavírus-világjárványnak Németországban. Ugyanakkor a vírus úgynevezett reprodukciós rátájának (R) hétnapos mozgóátlaga némileg csökkent, az egy nappal korábbi 1,25-ről 1,20-ra. Ez azt jelenti, hogy minden 100 fertőzött átlagosan további 120 embernek adja át a vírust.

Címlapkép: Getty Images