Jobb lett a zárás Amerikában, mint ahogy az elején kinézett

Esnek a tengerentúli tőzsdék a nyitás után, a Dow 1 százalékos gyengülése mellett, az S&P 500 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,3 százalékot esett. A rossz részvénypiaci hangulat egyrészt annak tudható be, hogy a koronavírusos esetszámok növekedése miatt újabb korlátozó intézkedéseket vezettek több európai országban is, emellett az újabb körös amerikai fiskális csomaggal kapcsolatos bizonytalanság és a felemás vállalati gyorsjelentések is rányomják a bélyegüket a hangulatra.

Megérkezett a friss amerikai munkanélküliségi adat is, az október 9-én végződő héten az elemzők által várt 825 ezerhez képest 889 ezer új segélykérelmet adtak be, ami több mint 40 ezres növekedés az előző heti 845 ezerhez képest.