Most kiderül, hogy mekkora csapást mért a vállalatokra a koronavírus

Elkezdődött a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban. A héten még a bankoké a főszerep, de jövő héten már érkeznek gyorsjelentések a technológia szektorból is, ami különösen érdekes lesz azután, hogy milyen szárnyaláson vannak túl az iparági részvények idén, a koronavírus-válság közepette. Az amerikai vállalatoknál összességében folytatódhatott a profitcsökkenés a harmadik negyedévben, kétszámjegyű zuhanással számolnak az elemzők az előző év azonos időszakához képest. Az energiaszektor veszteséges lehetett, az egészségügy viszont felheteőleg jól tartotta magát.

Elkezdődött a jelentési szezon

Elkezdődött a harmadik negyedéves gyorsjelentési időszak az amerikai vállalatok körében, a sort most is a bankok kezdik, a szokásokhoz híven. A héten még csak néhány fontosabb gyorsjelentés lesz, igazán a jövő héttől indul be a szezon, a technológiai vállalatok vezetésével. Táblázatban foglaltuk össze a legfontosabb amerikai vállalati gyorsjelentéseket októberben.

Fontosabb amerikai vállalati gyorsjelentések októberben cég dátum időpont Honeywell 15.okt nyitás előtt Morgan Stanley 15.okt nyitás előtt IBM 19.okt zárás után Procter & Gamble 20.okt nyitás előtt Travelers 20.okt nyitás előtt Netflix 20.okt zárás után Texas Instruments 20.okt zárás után Verizon Communications 21.okt n.a. American Airlines 22.okt nyitás előtt AT&T 22.okt nyitás előtt Coca-Cola 22.okt nyitás előtt Intel 22.okt zárás után American Express 23.okt nyitás előtt Caterpillar 27.okt zárás után Microsoft 27.okt zárás után 3M 27.okt nyitás előtt Merck 27.okt nyitás előtt Boeing 28.okt nyitás előtt GE 28.okt nyitás előtt Amazon.com 29.okt zárás után Alphabet 29.okt zárás után Apple 29.okt zárás után Alibaba 30.okt nyitás előtt Exxon Mobil 30.okt nyitás előtt Colgate-Palmolive 30.okt nyitás előtt Chevron 30.okt nyitás előtt Forrás: Refinitiv, Portfolio

Lesújtott a koronavírus a harmadik negyedévre is

A várakozások szerint a koronavírus-járvány a második negyedév után a harmadik negyedévre is komoly csapást mért,

az amerikai vállalatok profitja több mint 20 százalékkal zuhanhatott az előző év azonos időszakához viszonyítva.