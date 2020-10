Dönti a rekordokat a Zoom, már az elemzők is egyre optimistábbak

A Zoom kommunikációs platform árfolyama rekordot döntött a tegnapi kereskedés során, az emelkedés hátterében az állhat, hogy tegnap ért véget a vállalat évente megrendezésre kerülő, két napos Zoomtopia nevű rendezvénye, ami után több elemző is megemelte a célárat a vállalatra. A Zoom eseményén többek között szó volt a platform terveiről valamint a munkavégzés és az oktatás jövőjéről. Ma is jól indult a nap a papír számára, újabb csúcson van jelenleg az árfolyam.

Mint ahogy arról korábban is beszámoltunk, a Zoom kommunikációs platform is az idei év legnagyobb nyertesei között van, a vállalat szerepel a legalább 1 milliárd dollár piaci kapitalizációval rendelkező, és legalább 500 százalékos árfolyamnyereséget elért vállalatok listáján. Ez tulajdonképpen nem olyan meglepő, a járványhelyzet miatt ugyanis alaposan eltolódtak a súlyok a hagyományos irodai munkavégzéstől a home-office foglalkoztatás felé, illetve az egyetemeken és gimnáziumokban is otthonról tanultak a diákok a járvány kitörése után. Ezek a körülmények kimondottan jót tettek az online kommunikációs szolgáltatásokat kínáló Zoomnak.

A Zoom árfolyama már a keddi kereskedési napon is jelentősen, 5 százalékkal nőtt, magasak voltak az elvárások az évente megrendezésre kerülő Zoomtopia rendezvénnyel kapcsolatban. A jól sikerült esemény és az elemzők céláremelésének hatására tegnap szintén ralizott a papír, 5,4 százalékot emelkedve érte el rekordmagas értékét az árfolyam. A mai nap folyamán szintén remekül nyitott a papír, jelenleg új rekordon áll az árfolyam, ami mentén nézve idén

721 százalékos ralin van túl a Zoom árfolyama.

Számos elemző emelte meg a célárat a Zoomtopia után, többek között Nikolay Beliov, a BofA elemzője, aki a korábbi 475 dolláros árszintről 570 dollárra emelte a célárat. A szakember elmondása szerint az esemény után még biztosabb lett abban, hogy

a Zoom lesz a digitális átállás egyik vezérhajója.

Szerintünk a folyamatos jó teljesítmény és a platform egyre fontosabbá válása mind rövid, mind hosszú távú emelkedést fog eredményezni

– írta Beliov.

Az eseményen bejelentett új termékekre és fejlesztésekre reflektálva még elmondta az elemző, hogy a Zoom láthatóan nem szeretne “csak” videoplatformként megmaradni, de teljeskörű munkahelyi platformmá terveznek válni a jövőben.

Rishi Jaluria, a D.A. Davidson befektetési bank elemzője 460 dollárról 600 dollárra emelte a célárat, a szakember szerint az volt a Zoomtopia csúcspontja, amikor kiderült számára, hogy mekkora növekedési potenciál van még a cég előtt, szerinte

akár a világ 2000 legnagyobb vállalatai között is szerepelhet a jövőben a Zoom.

Az események fényében közelebbről is megvizsgáltuk a vállalatot, a Reuters adatbázisa alapján biztató képet találtunk a Zoomról. Az elemzők egyre optimistábbak a vállalat kilátásaival kapcsolatban, a Reuters legfrissebb adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján 14 szakember javasolja vételre és ugyanennyi elemző tartásra a a vállalat papírjait, ám az elemzői célárak átlaga jelenleg közel 13,3 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam, az átlagos célár 483,8 dollár.

Igazolhatja azonban a részvényárfolyam elképesztő szárnyalását a vállalat árbevételének 2021-es évre várt alakulása, a 2021-es pénzügyi évben 2,38 milliárd dolláros árbevétellel számolnak az elemzők, míg a tavalyi évben ez a szám mindössze 622,7 millió dollár volt, ez elég komoly ugrást jelent. (A vállalat pénzügyi éve nem egyezik meg a naptári évvel, így a 2020-as pénzügyi év 2020 január végével lezárult, a 2020 februárjával kezdődő időszak a 2021-es pénzügyi évhez tartozik.) Ezt követően az elemzői várakozások alapján tovább fog növekedni a bevétel, a 2022-és pénzügyi évben 32 százalék feletti plusszal számolnak a szakemberek, a 2023-as pénzügyi év végére pedig a bevétel meghaladhatja a 3,7 milliárd dollárt.

Adózott eredmény soron is komoly ugrást jelenthet az idei év a vállalat számára, a 2020-as 21,75 millió dollárhoz képest a 2021-es pénzügyi évben 452,2 millió dolláros profitot könyvelhetnek el a Zoomnál. Az ezt követő évben szolidabb, 5,5 százalékos növekedéssel számolnak profit tekintetében az elemzők, a 2023-es pénzügyi évre azonban jóval bizakodóbbak a kilátások, az év végére közel 40 százalékos profitnövekedést produkálva 666,8 millió dolláros adózott eredményt könyvelhet el a cég az előrejelzések alapján.

Címlapkép: Kena Betancur/Getty Images