Rekord összegért árvereztek el egy magyar festményt Varsóban

Az 1939-es születésű Bak Imre Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festő, a Nemzet Művésze, egyetemi tanár, a Széchenyi Művészeti Akadémia tagja az 1960-as évek végén az úgynevezett Iparterv-csoport neoavantgárd képzőművészeinek egyikeként robban be az itthoni – majd egyre inkább a nemzetközi – művészeti köztudatba. Kiállításai, hazai és külföldi közgyűjteményekbe került munkái – amelyek éppúgy ott vannak a londoni Tate-ben mint a New York-i Metropolitan Museum of Artban – mellett az elmúlt években a nyilvános műkereskedelemben is egyre komolyabb sikereket ért el.

A művész itthon is ott van az élő alkotók aukciós élmezőnyében, és legutóbb a Magyar Nemzeti Bank is bejelentette, hogy nagyobb tételt vásárol meg a műveiből a gyűjteményébe.

Az 1969-ben festett geometrikus absztrakt Orange című vásznát előzetesen 350 ezer –450 ezer złotyra becsülték, ám a licitek végén 490 ezer złotyn csapott le érte a kalapács, azaz a vevője a jutalékokkal együtt 578 ezer złotyt (46,2 millió forintot) fizettet ki érte.

Címlapkép: Polswiss Art Facebook