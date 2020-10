Az AutoWallis átvette a legnagyobb szlovén BMW márkakereskedést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Sikeresen lezárta az AutoWallis Szlovénia legnagyobb BMW márkakereskedésének átvételét, miután a vállalat megszerezte a tranzakció zárásához szükséges hatósági hozzájárulásokat és a szerződés egyéb feltételei is teljesültek. Ezzel a lépéssel az AutoWallis belépett az ország autó kiskereskedelmi piacára is, és jelenleg is vizsgálja, hogy a német autómárka mellett továbbiakat is értékesítsen Szlovéniában.