Beszakat a Dow a kereskedés végén, 410 pontos mínusz lett a vége

Mérsékelt emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék hétfőn, a DAX 0,8 százalékos emelkedése mellett a CAC 0,9 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,9 százalékkal, a spanyol tőzsde pedig 0,9 százalékot emelkedett. A hangulatot javította, hogy a Pfizer múlt pénteken bejelentette, hogy novemberben már kéri a német BioNTech gyógyszergyártóval közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcina engedélyezését. Emellett a piacok számára az is kedvező, hogy az újabb körös amerikai fiskális csomaggal kapcsolatos optimizmust növelte, hogy Nancy Pelosi vasárnap arról számolt be, hogy még a választások előtt elfogadhatják az új mentőcsomagot.