Elindult a Mol új gumibitumen üzeme, évente 200 kilométernyi főútra elég a kapacitás

A Mol Zalai Finomítójában elkészült új üzem évi 20 ezer tonna gumibitumen előállítására lesz képes. Ebből a mennyiségből 200 kilométer 2x1 sávos főutat lehet építeni vagy 600 kilométernyi felső réteget felújítani. Ez a hazai útépítési bitumenigény mintegy 10-15 százalékát fedheti le. A 3 milliárd forintos beruházás 75 százalékát a Mol saját forrásból biztosította, 25 százalékát pedig állami támogatásból.

A kémiailag stabilizált Mol gumibitumen környezetbarát megoldás, mivel előállításához használt gumiabroncsokat hasznosítanak újra. A megoldást a vállalat a Pannon Egyetemmel közösen fejlesztette ki, és 2009-ben kapott szabadalmi oltalmat és több díjat is nyert.

Az új üzem naponta 96 tonna Mol gumibitument tud termelni, ami az építési szezon figyelembevételével jön ki éves szinten 20 ezer tonna útépítési alapanyagnak.

A gyártáshoz évi 3000 tonna gumiőrleményt használnak fel, ehhez mintegy félmillió használt gumiabroncsot hasznosítanak újra.

Ez a mennyiség az évente keletkező hazai gumiabroncs-hulladék 8-10 százaléka, melyet így anyagában lehet újrahasznosítani.

A várakozások szerint a gumibitumenből készült aszfaltutak tartósabbak lehetnek, akár másfélszeres élettartamuk is lehet a normál bitumenből készült utakhoz képest. Az így készült utak terhelhetősége nagyobb és kisebb a kátyúk kialakulásának esélye is, ami miatt alacsonyabb lehet a keletkező fenntartási költség is. A lakóövezetek számára fontos információ, hogy ezzel a megoldással a menetzaj is alacsonyabb lehet, és így csökkenti a zajterhelést.

Zsinkó Tibor, a Mol Magyarország Downstream ügyvezető igazgatója szerint:

A napi 96 tonnás kapacitás elegendő a nagyobb volumenű útépítési munkálatokhoz is, sőt, ez a mennyiség lehetőséget nyújt arra, hogy a környező országokban is új üzleti lehetőségeket aknázzunk ki.

Ehhez hozzátette, hogy mivel ez a Mol szabadalma, így a licensz értékesítése is egy további hasznosítási lehetőség, illetve:

A 20 ezer tonna termelés a hazai útépítési bitumenigény mintegy 10-15 százalékát fedi le, azaz minden adott ahhoz, hogy a gumibitumenes utak egyre elterjedtebbek legyenek.

A Zalai Finomítóban 2012-ben avatták fel a ma is működő, kisebb (évi 5 ezer tonna) kapacitású gumibitumen kísérleti üzemet. A megnövekedett keresleti igényekre reagálva a Mol 2019 tavaszán új üzem építésébe kezdett. Az új üzem hozzájárul a Zalai Finomító hatékony üzemeltetéséhez és a jelenleg mintegy 100 dolgozót foglalkoztató finomító munkahelyeinek megőrzéséhez is.

A 3 milliárd forintos beruházás 75 százalékát a MOL saját forrásból biztosította, 25 százalékát pedig állami támogatásból, a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében finanszírozta.

Az elmúlt 8 évben mintegy 150 km útszakasz épült vagy újult meg Magyarországon a gumibitumen felhasználásával, többek közt a pesti alsórakpart XIII. kerületi szakaszának 1,5 kilométer hosszú része, a Budaörsi út, a Villányi elkerülő út ill. az M25-ös autópálya egy szakasza. Az új gyártókapacitás belépésével ennek többszörösére van lehetőség.

A Mol árfolyama ma 0,6 százalékot emelkedett, azonban ezzel együtt is idén már 43 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Mol