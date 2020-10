Orbán Viktor 11 sikeres magyar céget sorolt fel a parlamentben

Hétfőn ülésezett az Országgyűlés, ahol az ellenzéki képviselők az azonnali kérdések szakaszában Orbán Viktort kérdezték. Volt szó koronavírusról, járványkezelésről és sikeres magyar cégekről.

Magyar cégek

Bencsik János (független) azt kérdezte a miniszterelnöktől, miért nem sikerült az elmúlt tíz évben magas hozzáadott értéket teremtő, magyar tulajdonban lévő cégeket létrehozni, amelyek versenyképesek lennének a külföldi multikkal és nemcsak a túlárazott közbeszerzésekből és az eltérített uniós támogatásokból működnek.

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában azt mondta, bár a képviselő elitizmussal vádolta meg a kormányt, az alapvetően "plebejus fajtájú emberekből" áll. Hozzátette: a szegénység tekintetében nem lehet összehasonlítani a mostani Magyarországot a tíz évvel ezelőttivel, minden nemzetközi kimutatás szerint sikerült a szegénységet visszaszorítani. Beszélt arról, hogy 38 ezer magyar vállalkozás exportál, ebből hazai tulajdonú 30 ezer.

Szerinte helytállnak nagy magyar cégek a világban, példaként említette a Molt, az OTP-t, a Richtert, az MVM-et, a Master Goodot, a Hellt, a Picket, a Wallist, a Wáberert, a Cordiát, a Futurealt.

Járványkezelés

Arató Gergely (DK) hangsúlyozta: a koronavírus-járvány elleni védekezés feltétele a tesztelés, mert enélkül járványt kezelni olyan, mint csukott szemmel autót vezetni. "Terjed a járvány, de a kormány nem tesztel" - jelentette ki, hozzátéve: szeptember óta csökken a tesztelések száma, egymillió lakosra naponta mintegy ezer teszt jut, míg Ausztriában ez a szám 1980. Álláspontja szerint Magyarországon háromszor annyit kellene tesztelni, mint most, hogy reális képhez jussanak, és hogy hatékonyan védekezhessenek. Elkezdenek tesztelni vagy leállítják az országot? - kérdezte.

Orbán Viktor miniszterelnök úgy reagált: koronavírus-megbetegedés miatt jelenleg 1896 embert kezelnek kórházban, közülük 188-at lélegeztetéssel. Közölte: eddig 904 306 PCR-tesztet végeztek ingyenesen, a járványügyi szakemberekkel pedig nyomon követik, milyen új tesztelési módszerek lelhetők fel a világban. Ezzel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy

az úgynevezett antigéntesztek a PCR-tesztekhez hasonló megbízhatósággal működnek, ezért az volt a szakemberek javaslata, hogy az antigéntesztelést is vezessék be, így ez is elindul, talán már kedden.

Arató Gergely örömét fejezte ki, hogy újfajta tesztelési módszert is bevezetnek, de sérelmezte, hogy a miniszterelnök arra nem adott választ, növelik-e a tesztek számát. Arra is választ várt, miért akadályozták meg a Nemzeti Választási Bizottságban azt a népszavazási kezdeményezést, amely arról szólt, hogy mindenki kérhessen ingyen tesztet.

A kormányfő úgy válaszolt: a tesztelés és annak mikéntje kifejezetten járványügyi szakmai kérdés, nem érdemes politikai kérdést csinálni belőle. A kormány mindent megtesz a lehető legjobb védekezésért - jelentette ki, hozzátéve: az ellenzék nem becsüli meg az egészségügyi dolgozók munkáját, nem segíti az országot a védekezésben, de azt kérte, hogy legalább ne hátráltassa.

Szabó Tímea (Párbeszéd) arról kérdezett, hogy elfogadja-e a kormány az orvosi kamara most benyújtott javaslatait és kapnak-e az ápolók 80 százalékos béremelést. Úgy vélte, az orvosok béremeléséről elfogadott törvényben az átvezénylésről szóló rész és az, hogy nem vállalhatnak másodállást az orvosok, katasztrófát okozhat az egészségügyben.

Orbán Viktor miniszterelnök közölte: sok kérdést kell még szabályozni, ez érvényes az átvezénylésre is. Ugyanakkor ennek az eszköznek rendelkezésre kell állnia az egészségügyön belül. Jogi értelemben most nincs rendkívüli helyzet, de az átvezénylés elkerülhetetlenül szükséges, hogy megmentsék az emberek életét és ellátást biztosítsanak nekik - mondta.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök felszólal az azonnali kérdések órájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. október 19-én. A kormányfő mellett jobbról Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Forrás: MTI/Bruzák Noémi