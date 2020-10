Jó hangulatban indult a kereskedés a tengerentúlon

A koradélutáni órákban is kifejezetten jól teljesít a magyar index, a BUX 0,7 százalékos emelkedésével vezeti a sort Európában. Az emelkedés elsősorban annak tudható be, hogy az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak.

A Waberer's vezeti ma is a sort a BUX Index komponensei közül, nemrég kiadott elemzésében a Concorde továbbra is vételre javasolta a fuvarozócég papírjait. A Waberer's tegnap jelentette be, hogy az Indotek Csoport egyik leányvállalata, a Trevelin Holding részesedést szerez a vállalatban, ezzel a fuvarozócég nagytulajdonosa lesz, ennek apropóján készült el a Concorde elemzése.