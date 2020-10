8,43 milliárd dolláros büntetést kapott egy gyógyszercég

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Az OxyContint gyártó vállalat ellen évek óta nyomoznak az amerikai hatóságok, amiért azok ópium tartalmú fájdalomcsillapítókat forgalmaztak és reklámoztak. A Purdue Pharma csődbe ment mintegy 8 milliárd dolláros eszközállományt maga mögött hagyva, a büntetés maradékát már nem tudják behajtani tőlük. A Purdue tulajdonosait, a Sackler-családot is megbüntették, 225 millió dollárral.

A pénzt az epidémia által sújtott államok, megyék és őslakos amerikai törzsek kapják majd meg.

A cég agresszív marketingje miatt 1999 óta több millió ember szokott rá az ópioidokra és 450 ezer ember vesztette az életét az OxyContin vagy más ópium-tartalmú szerek miatt.

A cég továbbra is minden felelősséget tagad, és azt kérik a hatóságoktól, hogy hadd működjenek tovább közhasznú szervezetként. Az igazságügyi minisztérium ebbe beleegyezett azzal a feltétellel, hogy ópium-túladagolás elleni és a leszokást támogató szereket is gyártanak. 12 érintett állam viszont ellenezte a tervet. Több állam sokkal nagyobb bírságot szeretne kiszabni személyesen a cég tulajdonosaira is.

A Purdue már a harmadik olyan gyógyszergyár, amelyik csődbe ment az ópioid-krízis következtében.