Az OTP alapjához került a Nádudvari termékeket is gyártó NAGISZ Csoport

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A PortfoLion 97,91 százalékos részesedést szerzett a NAGISZ Csoportban, amely többek között a Nádudvari márkanév alatt futó tej- és hústermékeket is gyártja. Az üzletet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is jóváhagyta. A cégcsoport működtetését a jövőben is a jelenlegi operatív menedzsment látja el.