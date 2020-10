Az Indotek 24 százalékos részesedést szerez a Waberer'sben, a tranzakció része az is, hogy az eladó Mid Europa Partners (MEP) vételi opciót biztosít az Indotek számára a fennmaradó 47,99 százalékos tulajdonrészére. Ezzel, és a fuvarozó cég jövőjével kapcsolatban írt elemzést a Concorde.

Hétfőn jelentették be, hogy az Indotek Csoport egyik leányvállalata, a Trevelin Holding 24 százalékos részesedést szerez a Waberer'sben, ezzel a fuvarozócég nagytulajdonosa lesz. A tranzakció egyik érdekes részlete, hogy az eladó, a Mid Europa Partners (MEP) vételi opciót biztosít az Indotek számára a fennmaradó 47,99 százalékos tulajdonrészére.

A Waberer’st követő Concorde most a tranzakcióban szereplő opcióval és a társaság jövőjével kapcsolatban írt elemzést. Az elemzőház arról ír, hogy az Indotek egy long call, a MEP pedig egy long put opciót szerzett a 47,99 százalékos tulajdonrészre. Ezekkel az opciókkal kapcsolatban azonban több nyitott kérdés is van, ezért a Concorde szerint nehéz értékelni a tranzakciót.

A tranzakció előnye a Concorde szerint:

A MEP egy előre meghatározott áron és időpontig el tudja adni a részesedését.

Ha a megállapodásban rögzített kötési ár jóval a mostani piaci árfolyam alatti, akkor a MEP nem kezdheti meg a részvényeinek az értékesítését a piacon, mivel az Indoteknek call opciója van, és amennyiben lehívja az opciót, akkor a MEP-nek le kell szállítani a részvényeket.

Az Indotek más befektetőknek vagy későbbi üzleti partnereknek is átadhatja a long call opciókat.

A Concorde szerint az lenne a leglogikusabb az Indotek szempontjából, ha két vevőnek adná el az opciókat, mégpedig egyenlő mértékben, vagyis a tranzakció után az Indoteknek 24, a két vevőnek pedig 23,995-23,995 százalékos részesedése lenne a Waberer’sben, és mivel egyik szereplőnek sem lenne 24 százalékot meghaladó tulajdonrésze, nem kellene kötelező vételi ajánlatot tenniük a Waberer’s összes részvényére.

Az elemzőház szerint rövid távon jelentős felértékelődési potenciál szűnt meg a tranzakcióval, ugyanis az Indotek nem tervezi, hogy kivezesse a Waberer’st a tőzsdéről. A Concorde szerint célszerű lenne kitisztítani a Waberer’s mérlegét, ez a könyv szerinti értékben is változást hozhat. Több opció is felmerül a vállalat átalakítására, például a cég feldarabolása vagy újrastrukturálása.

A következő lépések ezek lehetnek:

Az Indotek vélhetően új igazgatósági tagokat delegál, hogy jobban áttekinthesse a Waberer’s működését.

A Waberer’s eladhatja a lengyel fuvarozási cégét, a Linket, amely értékteremtő és készpénztermelő az egyébként veszteséges nemzetközi fuvarozási üzletágon belül. A Link megvásárlásakor 32 millió euró pozitív goodwill került a Waberer’s mérlegébe, amennyiben 32 millió eurónál alacsonyabb áron értékesítik a Linket, akkor az pozitív cash-flow-t jelentene, de a Waberer’s könyv szerinti értéke csökkenne.

A nemzetközi fuvarozási szegmens veszteséget termel, a cég új vezetése dönthet a megszüntetése mellett, ha azt látják, hogy nem tudják gyorsan újrastrukturálni a szegmenst. Amennyiben viszont a további működtetés mellett döntenek, akkor a szegmensnek profitábilisan negyedéveket kell hoznia.

Elképzelhető, hogy minden erőforrást a regionális szerződéses logisztika (RCL) szegmensre allokál a menedzsment, a Concorde szerint a Waberer’s ezen a területen profitálhat az Indotek belépéséből, az Indotek erősítheti a Waberer’s pozícióját, de új lehetőségeket, vevőket is hozhat.

A Concorde szerint nem lenne meglepetés, ha középtávon értékesítenék a nagy hozzáadott értéket előállító és készpénztermelő biztosítási szegmenst, amelyet 2016-ban 14 millió euróért, 1,2-es P/BV-szorzón vett meg a Waberer’s. A biztosító könyv szerinti értéke azóta közel négyszeresére emelkedett, és a profitabilitása is javult, ezért jóval nagyobb az értéke, mint amikor megvásárolták. A Concorde számításai szerint a szegmens értéke részvényenként 1325 forint, vagyis több, mint a jelenlegi árfolyam. Az elemzőház azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a fair érték becsléséhez képest jelentős eltérés is lehet az eladási árban.

A Concorde ajánlása továbbra is vétel a Waberer’s papírjaira, azonban az ajánlás csak óvatos vétel. Bármi is történjen a nemzetközi fuvarozási és a biztosítási szegmenssel a Waberer’snél, csak a regionális logisztika szegmens önmagéban 1450 forintot ér részvényenként a Concorde szerint, az új nagyrészvényesnek köszönhetően az értéke tovább növekedhet és még több készpénzt termelhet, amiből a kisrészvényesek is profitálhatnak. A Concorde célára 1910 forint, ami 61 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

A Waberer's árfolyama ma 0,4 százalékot esett, idén pedig több mint 10 százalékot emelkedett.

