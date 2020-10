Itt az önvezető Tesla, videón osztották meg tapasztalataikat a tesztelők

Néhány szerencsés Tesla-tulajdonos szerdán lehetőséget kapott arra, hogy elsőként próbálja ki a Tesla Full Self-Driving továbbfejlesztett verzióját, és a tapasztalatokról több képet és videót is megosztottak. Az eddigiek alapján elmondható, hogy pozitívak a visszajelzések az FSD bétával kapcsolatban.

A Tesla a héten bejelentette, hogy limitált számú Tesla-tulajdonos számára elérhetővé vált a „Full Self-Driving” funkció új, továbbfejlesztett verziója, a sofőrök pedig el is kezdték megosztani a képeket és videókat az újdonságokról éles használat közben.

Elon Musk augusztusban arról számolt be, hogy az új funkcióval alapjaiban írják át az önvezető technológiájuk szoftverarchitektúráját, ami ezután kettő helyett négy dimenzióban fogja érzékelni a világot. A negyedik dimenzió alatt azt értette, hogy a jármű a mesterséges intelligencia segítéségével előre kiszámítja, hogy mi fog történni, például megjósolja a többi jármű sebesség-, helyzet- és irányváltását.

A Brandonee916 nevű Twitterező osztott meg egy képet a felhasználói interfészről, amely azt mutatja meg, hogy a jármű hogyan érzékeli a körülötte lévő világot, és amelyről elmondható, hogy elsőre eléggé béta verziósan néz ki, de ez valószínűleg változni fog a végleges verzió kiadásáig.

This is absolutely incredible what is coming with the FSD BETA! gave me the OK to post this on social media. One day soon we will be having self driving cars... so excited to be part of this movement! ❤️ This is part of the development UI and not final release..sneak peek! @Tesla — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

A Tesla Owners Club Silicon Valley csoport megosztotta a béta verzióhoz tartozó leírást, amelyet a Tesla New Early Access Software Update névvel látott el, ami annyit tesz, hogy új korai hozzáférésű szoftverfrissítés. A Tesla ebben a leírásban kiemelni, hogy fokozott óvatossággal kell használni az FSD bétát, és mivel előfordulhat, hogy a szoftver a rossz időben a rossz dolgot csinálja, így a vezetőnek minden időben a kormányon kell tartania a kezét és kiemelten figyelnie kell az útra.

Amikor az FSD be van kapcsolva, a jármű sávváltások mellett objektumokat kerül ki, valamint kanyarodást is végre hajt. A Tesla felhívja a figyelmet arra, hogy a vezető csak abban az esetben használja az FSD-t, ha folyamatosan figyel az útra, és kész azonnal közbeavatkozni, ha szükséges, különösen a beláthatatlan útszakaszokon, kereszteződésekben, valamint a szűk helyeken.

FSD beta program here we go. Hell yeah pic.twitter.com/dNVGlwyYv6 — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

A leírás első bekezdése összecseng Elon Musk óvatos hangnemével, amelyet a cégvezére abban a Twitter bejegyzésben ütött meg, amelyben bejelentette az FSD béta verziójának korai hozzáférését. Musk hangsúlyozta, hogy az FSD béta bevezetése rendkívül lassú és óvatos lesz, amilyennek lennie kell.

A második bekezdés tárgyáról pedig szintén hallottunk már korábban Musktól, a CEO szerint a vezető figyelmére szükség lesz még az FSD végleges verziójánál is.

It’s real... this is part of the development UI and is BETA. pic.twitter.com/SmhCrftJcc — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

A eddigi verziókban az FSD az autópályákon tudott navigálni, felhajtótól lehajtóig képes volt haladni, emellett sávváltást is végre tudott hajtani, de a fel tudta venni a sofőrt is a parkolóban. Ezzel szemben az új FSD-ről készült következő videón látszik, ahogyan a Tesla (feltehetően városi környezetben) elengedi a szemből érkező autót, valamint látszanak a gyalogosok is a monitoron, ahogyan átkelnek az úttesten, mindez esti körülmények között. Ezután végrehajt egy balkanyart a kereszteződésben a "Navigate on Autopilot" funkció használatával,

ilyesmi a régi FSD-vel nem volt lehetséges.

Very difficult to get video shot... I’ll get a better video soon... it turned on the signal, waited for the car and pedestrians... at night! Incredible work !! ❤️❤️❤️❤️ @Tesla — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

Elon Musk a harmadik negyedéves gyorsjelentést követő befektetői tájékoztatón az FSD-vel kapcsolatban a következő mondta:

Úgy gondolom, nagyon lassan és óvatosan indulunk, mert a világ egy összetett és rendetlen hely. Tehát tegnap este kiadtuk (az FSD bétát) és meglátjuk, hogy működik, aztán hétvégén, vagy jövő hét elején valószínűleg több embernek is elérhetővé tesszük. Ezt lassan elkezdjük fokozni, amíg remélhetőleg év végén széles körben kiadhatjuk

Wow here is a left turn and it safely went through the light. This is bettaaaaa people and it’s amazing. you savage, you have created a life hack and you have accomplished fsd. @elonmusk — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020

Ahogy Elon Musk egyébként korábban megígérte, a fejlettebb technológia magasabb árat is követel, így az FSD árát 8 000 dollárról 10 000 dollárra emelik hétfőtől.

