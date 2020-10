Enyhül a nyomás, lélegzethez jutottak a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Javarészt estek az ázsiai tőzsdék hétfőn, miután az amerikai elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanság és a koronavírus amerikai és európai terjedése aggasztotta a befektetőket. Az USA-ban az elmúlt két nap rekord új esetszámokat jelentettek, de Franciaországban is csúcson járt a napi új fertőzöttek száma a hétvégén, a spanyolok pedig szükségállapotot hirdettek. Elsősorban a járványhelyzet romlásának betudhatóan csúnya eséssel indult a hétfői kereskedés Európában, a DAX 2,8 százalékos mínuszban is járt a nyitás után, azonban a kezdeti esés jelentős részét sikerült ledolgozniuk a vezető indexeknek a nyitástól távolodva.



Miért romlott el a hangulat a tőzsdéken?



Közel egy hét múlva, november 3-án tartják az elnökválasztást az Egyesült Államokban, a választás kimenetele egyelőre bizonytalan, mert bár a demokrata kihívó, Joe Biden előnye relatíve nagy, ha a reprezentatív közvélemény-kutatásokat nézzük, akkor november 3-án sima Joe Biden-győzelem jöhet, azonban sok múlik azon, hogyan szerepelnek a republikánusok és a demokraták a csatatár-államokban, és a rejtőzködő (Trump-)szavazók is megfordíthatják a küzdelmet. A piaci szereplők nagy része volatilis napokra számít a tőkepiacokon, sokan fedezékbe vonulhatnak, ennek is betudható a részvénypiaci esés.



Tovább romlott a járványhelyzet az Egyesült Államokban és Európában is, több országban újabb korlátozó intézkedéseket vezettek be. Az USA-ban és Franciaországban is új rekordszinten a napi új fertőzöttek száma, Spanyolországban vészhelyzetet hirdettek ki.



Továbbra is sok a bizonytalanság a következő körös amerikai gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatban, nem közeledett a demokraták és a republikánusok álláspontja, nagy valószínűséggel már csak az elnökválasztást követően jöhet megegyezés.



Folytatódik a Brexit-saga: továbbra sincs megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, ezért szerdáig Londonban marad Michel Barnier az EU főtárgyalója.



A hangulaton nem javít, hogy az egyik legnagyobb európai technológiai vállalat, az SAP 2023-ig kihívásokkal számol, és drámai átalakulást lát a piacán. A vállalat valamivel a várakozások alatt teljesített a harmadik negyedévben, és törölte a középtávú, marzsokra vonatkozó előrejelzését.