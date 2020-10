Hogyan kerüljük el a bírságot idén (is?) – Kisokos a sikeres Black Friday kampányért

Nagy András, Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda Cikk mentése Megosztás

A fogyasztók és vállalkozások egyaránt készülnek a fekete péntek ("Black Friday") típusú kampányok rejtette lehetőségekre. Az ünnepek előtti leárazások előnyös árakhoz segítik a fogyasztókat, de a vállalkozásoknak is lehetőséget teremtenek arra, hogy még inkább megnöveljék az ajándékozással teli időszak bevételeit. Magyarországon az ilyen kampányok csak a 2010-es évek második felében terjedtek el igazán, nagyszabású reklámhadjáratokkal és célirányos értékesítési stratégiákkal. Ezekre azonban nem csak a fogyasztók figyeltek fel. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) már 2015-ben metodikusan vizsgálni kezdte a piacon megjelent Black Friday típusú stratégiákat és az utóbbi 5 évben több ehhez kapcsolódó döntést hozott. Az ellenőrzés idén is elkerülhetetlen. Az alábbiakban a GVH gyakorlatát hívjuk segítségül ahhoz, hogy megértsük pontosan mire is fog figyelni a hivatal az ünnepeket megelőző reklámkampányok és más kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzése során. Nagy András, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ügyvédjének írását közöljük.