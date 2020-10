Ütik az olajat, a koronavírus megijesztette a befektetőket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A ma reggeli kereskedésben jelentősen esik az olaj ára, már több, mint 2 százalékot esett az olajár, aminek több oka is van. Az egyik, hogy a növekvő koronavírusos esetek száma egyre jobban aggasztja a befektetőket, ami meghatározó lehet a további kilátásokat illetően is, másrészt visszatért a líbiai olajtermelés is, és a vártnál gyorsabb ütemben növekszik a kínálat, ami szintén lefelé hajtja az árfolyamot.