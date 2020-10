Egymás után jönnek a tőzsdei botrányok, egy dolog összeköti őket

Az idei év aztán biztosan nem szűkölködik a különböző meglepő és sokkoló események tekintetében, és ez nem volt másképpen a könyvelési botrányokat illetően sem. A legtöbbet természetesen a koronavírus-járványról és annak a gazdaságra és turizmusra gyakorolt hatásairól hallunk, de talán az elmúlt évek legzsúfoltabb naptárja volt az idei év a nagyobb vállalati svindlik tekintetében is. Elég csak a német Wirecardra gondolni, de talán a kínai Luckin Coffee neve is ismerős lehet sokaknak, míg a brit NMC Health és Finablr már valószínűleg kevésbé csenghet ismerősen a nagyközönség füle számára. Nyilván nem lehet teljesen egy kalap alá venni ezeket a cégeket, de közös elemük, hogy mindegyikük esetében az EY végezte a könyvvizsgálatot.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Sok hiba jött elő idén az EY-nál

Az EY egyike a négy nagy könyvvizsgáló cégnek, amelyet szokás „Négy Nagy” vagy „Big4” néven is emlegetni, a maradék három tag pedig a Deloitte, a KPMG és a PwC.

A könyvvizsgálat elsődleges célja pedig az, hogy egy független véleményt nyújtson az auditált vállalat pénzügyi kimutatásairól, arról, hogy azok megbízható és valós képet nyújtanak és a törvényi előírásoknak megfelelően készültek.

Fontos tudni azonban, hogy a könyvvizsgálói jelentés és vélemény csak magas fokú bizonyosságot nyújt, de garanciát nem csalás vagy hiba esetére.

Ennek az elsőre talán aprónak tűnő különbségnek aztán számos egyéb jogi következménye van, amire itt most nem térünk ki.

Az EY esetében pedig úgy tűnik, hogy több esetben sem sikerült a figyelmeztető jeleket időben észrevennie vagy alaposabban utánajárnia ezeknek a már említett botránycégek esetében (pl. Wirecard, Luckin, NMC Health és Finablr) és végül sokszor kívülállók és shortosok voltak, akik előhozakodtak a problémákkal.

Ez a részvényesek számára mintegy 30 milliárd dollárnyi veszteséget okozott.

Nem csoda, hogy a szabályozók is alaposabban elkezdték az EY munkáját vizsgálni. A cég azonban kiáll amellett, hogy a munkáját a magas szakmai elvárásoknak megfelelően végzi és kulcsszerepet játszottak két esetben is a csalások felderítésében.

Miért lehet ilyen sok a botrányos ügyfél?

Ez alatt persze nem feltétlenül az értendő, hogy az összes auditált ügyfélhez képest magas ez a szám, hanem inkább arra vonatkozik, hogy a botránycégek mind tőzsdén jegyzett relatíve nagyobb társaságok, tehát sokkal kellemetlenebb és anyagilag is nagyobb kárral jár, ha itt kerülnek napvilágra svindlik és hibák. Andy Baldwin globális ügyfélkapcsolatokért felelős partner szerint évente mintegy 150 ezer auditot végez el az EY. Annak persze számtalan oka lehet, hogy miért fordulhatnak elő ilyen problémásabb esetek, de az alábbiak mindenképpen fontos elemek lehetnek a nagyobb kirakóst illetően:

Kötődés a vállalatvezetéshez: az EY-nak több esetben is volt kötődése a botránycégekhez, mivel nem egy esetben korábbi partnerek foglaltak helyet a felügyelő- vagy az auditbizottságban.

az EY-nak több esetben is volt kötődése a botránycégekhez, mivel nem egy esetben korábbi partnerek foglaltak helyet a felügyelő- vagy az auditbizottságban. Alacsony díjak: a cég a versenytársainál alacsonyabb áron kínálja a könyvvizsgálati szolgáltatásait, ami egyébként meglehetősen munka- és időigényes feladat.

a cég a versenytársainál alacsonyabb áron kínálja a könyvvizsgálati szolgáltatásait, ami egyébként meglehetősen munka- és időigényes feladat. Technológiai cégek: az EY-nál jóval nagyobb arányban találhatóak az ügyfelek között gyorsan növekvő technológiai vállalatok, mint amilyen a Wirecard is. Ez egyébként a tágabb üzleti stratégia részeként is tekinthető, ahol a vállalat kapcsolatokat épít ki a kockázati tőkebefektetőkkel és a tőzsdére készülésben is segítséget nyújt. Ennek keretében pedig, mint azt az Amerikai Értékpapírpiaci és Tőzsdefelügyelet (SEC) volt vezető könyvelője, Lynn Turner is jól megfogalmazta:

Az EY kifejezetten alacsonyan határozza meg az audit szolgáltatásának az árait, hogy így vonzza magához ezeket az új vállalatokat, annak reményében, hogy később ez majd bőven megtérül, ha tőzsdére mennek.

Az EY auditálja egyébként a Google anyavállalatát (Alphabet), az Amazont, az Apple-t, a Facebookot és a Netflixet is, tehát gyakorlatilag a Microsofton kívül az összes nagy technológiai céget.

Ez utóbbit egyébként a Deloitte vizsgálja.

Forrás: Wall Street Journal (WSJ)

A könyvvizsgálati bevételek csökkenése: az audit szolgáltatásokért a vizsgált cégek fizetnek, ami már önmagában is komoly érdekütközési felületet nyújt, hiszen igazából ez egyfajta nyűg és költség a vállalatok szempontjából. A trend pedig inkább az, hogy amíg a könyvvizsgálatot egyre alacsonyabb áron végzi a Nagy Négy, addig a bevételekben egyre nagyobb szerep jut a jogi és adó, az üzleti és stratégiai, valamint tranzakciós tanácsadásnak.

A Wirecard volt a legsúlyosabb eset

A botránycégek közül mindenképpen a Wirecard neve lehet a legismerősebb sokaknak, hiszen ez nem valamelyik fejlődő gazdaság apró társasága, hanem Németország egyik nagy reményeket keltő fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó technológiai vállalata volt, és egyben a DAX részvényindex tagja is. Ezért csak annál is jobban fájt mindenkinek, amikor kiderültek a céges turpisságok.

Érdekes módon a céggel kapcsolatban már több, mint egy évtizede keringtek pletykák, hogy valami nincs rendben a háza táján, de ezek a vádak többnyire süket fülekre találtak, beleértve a német tőzsdefelügyeletet (BaFin) és az EY-t is, ami már 2009 óta auditálta a vállalatot. Aztán végül a nyár elején borult ki az egész ügy, miután kiderült, hogy mintegy 2 milliárd dollárnyi szingapúri és fülöp-szigeteki bankszámlán csücsülő állítólagos készpénz soha nem is létezett csak papíron.

A vállalat részvényei pedig gyakorlatilag összeomlottak, a június 17-i közel 100 eurós árfolyamról a június 25-én bejelentett fizetésképtelenség napjára 2,5 euróra esett le.

A június 25-i esés pedig a történelemkönyvekbe is bekerült, hiszen ez volt a második legnagyobb egy nap alatti esés a DAX cégeinek történetében, és alig marad el az első helyen szereplő Hypo Real Estate 73,9 százalékos beszakadásától a maga 71,3 százalékával.

Na,de a könyvvizsgálóhoz visszatérve:

nem sikerült például azt észrevenni, hogy a nem létező készpénz nagy részét 2019-ig állítólagosan tartó szingapúri Citadelle Corporate még a megfelelő licensszel sem rendelkezett ehhez.

Aztán később az EY is jelezte, hogy meghamisított számlakivonatokat kapott az audit során. A könyvvizsgálót a részvényesek egy része is beperelte és a német auditorokat felügyelő Apas is vizsgálódik.

Voltak itt még más botrányok is

A német technológiai óriás mellett azonban voltak még egyéb botrányok is az EY által auditál vállalatok körül, néhány példát tekintve:

Luckin Coffee: a kínai Starbucksnak titulált néhány éve alapított vállalatnál még április elején derült ki, hogy mintegy 300 millió dollárnyi árbevételt fabrikált 2019-ben, a részvények pedig estek is 80 százalékot a kedvezőtlen hírre. A sztorinak külön pikantériát ad, hogy egyébként még 2020 januárban, amikor a Luckin kötvény- és tőkekibocsátást hajtott végre, az EY még egy támogatólevelet is kiadott a befektetőknek, hogy a pénzügyi kimutatások rendben vannak. Aztán még ugyanabban a hónapban egy shortos cég, a Muddy Waters tweetelt ki egy anonim, de igen alaposan megírt 90 oldalas és videofelvételekkel is alátámasztott riportot arról, hogy a kínai kávés cég hogyan és milyen módon csalt az árbevétellel. Az EY azóta már nem a cég könyvvizsgálója, őket leváltották a botrányt követően a kevésbé ismert Marcum Bernsteinre, de például továbbra is ők végzik a Luckint alapító Charles Lu egy másik korábbi vállalkozásának az auditálását.

NMC Health és Finablr: ez a páros már valószínűleg kevesek számára ismert, mindkét cég az Egyesült Arab Emírségek területén tevékenykedik főleg, de a londoni tőzsdén lettek bejegyezve. Előbbi az egészségügyi ellátás területén működik, utóbbi pedig pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozik. A két cég alapítója közös, és sok részvényes is.

Szintén közös elem, hogy mindkét vállalat felügyelő- és auditbizottságában is voltak korábbi EY partnerek is, és a könyvvizsgálatot is a cég végezte.

Itt szintén a shortos Muddy Waters borította ki azt a bizonyos tárgyat egy decemberi elemzésében, ahol többek között azzal is megvádolták az NMC-t, hogy közel 4 milliárd dollárnyi adósságot nem tett közzé a pénzügyi jelentéseiben, ezzel eltitkolva azt a befektetők elől. Az NMC ezek után pedig bankcsődöt jelentett, a brit FRC pedig vizsgálódik az EY szerepével kapcsolatban, amelyben a cég együttműködik a hatóságokkal.

Hasonló a történet a Finablr esetében is, itt azonban csak 1 milliárd dollárnyi hitelt "felejtettek el" megosztani a befektetőkkel. Itt az auditbizottságban volt egy korábbi EY partner, aki még 2019-ben csatlakozott a könyvvizsgáló jóváhagyásával, de később 2020 elején már a távozását kérték függetlenségi kritériumokra hivatkozva. A részvények kereskedését márciusban felfüggesztették.

Kérdés, hogy a sok botránynak még ki tudja mennyi közvetlen és közvetett következménye is lehet az audit cégekre és a szabályozásukra a jövőben. Annyi már biztos, hogy több ügyfelet is vesztett az EY, többek között a Commerzbankot és a DWS alapkezelőt is.

(WSJ)

Címlapkép: Jack Taylor/Getty Images