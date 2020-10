A dollárba menekülnek a befektetők, nem kell se az arany, se a bitcoin

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A mai rossz hangulatban szinte minden jelentősebb európai és amerikai index értéke is esik. Az utóbbi időben azonban úgy tűnik, hogy a befektetők inkább a dollárba menekülnek más hagyományos menedékeszközök helyett, mint amilyen az arany is, melynek árfolyam ugyanúgy esik, mint a részvényeké, bár kisebb mértékben. Emellett szintén esik az ezüst, az olaj és a bitcoin árfolyama is.