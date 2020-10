Hétfőtől komoly korlátozások Németországban, nagyot esett a német tőzsde

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ismét csúnya esést látunk a tőzsdéken, amely elsősorban annak tudható be, hogy a járványhelyzet egyre súlyosabb Európában és az Egyesült Államokban is. Németországban november 2-től a hónap egészére bezárnák a vendéglátóipari egységeket, éttermeket, kocsmákat, tudta meg a DPA. Hétfőtől a szabadban csak legfeljebb két háztatás tagjai találkozhatnak, ők is csak legfeljebb tízen lehetnek. A német hírügynökség úgy tudja, hogy az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva maradhatnak. A további korlátozásokról szóló hírek is nyomás alatt tartják a német tőzsdét, a DAX már 4,7 százalék mínuszban is állt, a rossz hangulat az amerikai tőzsdére is átragadt.