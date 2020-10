Tovább ütik az olajat, szabadulnak a befektetők az olajrészvényektől is

A tegnapi napot követően ma is lejjebb került az olaj árfolyama. Emellett esnek az olajtársaságok részvényei is, az OMV árfolyama például a mai piacnyitást követően több mint 4 százalékos mínuszban van már. A rossz hangulat mögött több indok húzódik meg, amely hátrányosan befolyásolja a keresletet és a kínálatot is.

A mai rossz hangulat nem csak az európai indexekre jellemző, hanem az olajárfolyamra is, illetve ezzel együtt az olajtársaságok részvényeit is megütötték. A Brent és a WTI árfolyama is 2 százalék körül esett ma, amivel tovább folytatódik a lejtmenet. Utóbbi már egy ideje 40 dollár alá került, míg az előbbi ekörül mozog, és már rövidebb időre benézett ez alá is ma.

A piacokat elsősorban a koronavírus-járvány miatti aggodalom mozgatja, ami átragad az olajiparra is, hiszen jelentős korlátozások jönnek ismét, Franciaország például a teljes karantén elrendelését fontolgatja, de a németek is szorgalmazzák a további szigorításokat. Ez természetesen az olajkeresletet elég negatívan érinti, hiszen így ismét rosszabbak például a légiközlekedés kilátásai, és a kevesebb utazás kevesebb üzemanyag és olajfelhasználást is jelent. Hasonló az ipari felhasználás esete is.

A kínálati oldal azonban sokkal kevésbé rugalmasabb, és nem tud megfelelően alkalmazkodni a csökkenő kereslethez. A líbiai olajtermelés visszatérése pedig még extra kapacitásokat is hoz a rendszerbe a legrosszabb pillanatban.

Az olajtársaságok részvényei pedig tandemben esnek az olajárral, az OMV például ma már több, mint 4 százalékot esett, de a többi részvény árfolyama sem alakul jól.

Címlapkép: Igor Onuchin\TASS via Getty Images