5 részvény, amin degeszre keresték magukat idén a shortosok

Ha a márciusi tőzsdei mélypontot nézzük, akkor egyértelműen a longolás tűnhetett a nyerő stratégiának idén, hiszen azokhoz a szintekhez képest óriás ralit produkáltak a részvénypiacok. Viszont emellett azt is láttuk, hogy nem csak nyertesei, de vesztesei is voltak az idei évnek, így nem csak a longosok, de a shortosok, azaz az árfolyam esésére spekulálók is sok pénzt tudtak keresni. Amikor a shortolás kerül szóba, akkor a legnagyobb médiavisszhangot általában azok a részvények kapják, amelyet sokan shortolnak, de az árfolyam mégis ralizik, mint például a Tesla, vagy az Apple. Ennek megfelelően a következő listában szereplő nevek talán sokaknak jelentenek meglepetést, viszont az tagadhatatlan, hogy ezek azok a részvények, amiken degeszre keresték magukat idén a shortosok.