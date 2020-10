Rövid fellélegzés után romlik a hangulat az európai tőzsdéken

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését az OMV, a Shell és a Repsol is. Az osztrák olajtársaság eredményei csalódást keltőek voltak, míg a Shell és a Repsol a várakozások felett teljesített. A tavalyi hasonló időszakhoz képest azonban még így is óriási volt a csökkenés az eredményeket illetően, de azért akadnak már biztató jelek is: a Shell megemelte az osztalékait, a Repsol is felülteljesített, míg az OMV esetében a líbiai termelés visszatérése lehet kedvező. Ettől függetlenül azért még rengeteg a bizonytalanság a következő hónapokat illetően, hiszen folyamatosan nő a koronavírusos esetek száma és jönnek az újabb korlátozások is.