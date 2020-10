Újra nyereséges a Volkswagen, de nagyon nehéz lesz 2020

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az év első fele drámai volt a Volkswagen Csoportnál, a harmadik negyedévben azonban már voltak bíztató jelek, az értékesítés, az árbevétel és a profit is jóval kisebb mértékben esett vissza, mint az év első felében, a vállalat tőkehelyzete is stabilabbá vált, a költségcsökkentő és likviditásjavító intézkedések meghozták az eredményüket, ráadásul szeptemberben már nőttek az eladások, vagyis az értékesítésben is látszik egyfajta fordulat.