Itt vannak a legfontosabb számok arról, hogy mit tett a járvány a tech óriásokkal (2.)

Egyszerre zúdult a befektetőkre csütörtökön, a zárás utáni kereskedésben a legnagyobb technológiai cégek harmadik negyedéves gyorsjelentése, az Alphabet, az Apple, az Amazon, a Facebook és a Twitter is publikálta negyedéves számait. Míg a Google anyavállalata, az Alphabet árfolyama szárnyalt az eredményeket követően, az Apple esett, a Twitter pedig valósággal zuhant. Ezekre a cégekre azért is kiemelten figyelnek a befektetők, mivel idén, a koronavírus-válság közepette a tőzsdei rali elsődleges hajtóerejét jelentették.

A technológiai óriások negyedéves számai vegyes képet mutatnak. A Facebook, az Alphabet és az Amazon gyorsjelentése inkább pozitív képet festett, ami azt jelzi (főleg h a Microsoft pár nappal korábbi gyorsjelentését is figyelembe vesszük), hogy a legnagyobb amerikai vállalatoknak a koronavírus alatt is sikerült bővülni és felülteljesítették a kisebb versenytársakat, ahogy a járvány felgyorsulása az online vásárlás, a streaming médiaszolgáltatások és általánosságban a technológiai megoldások felé terelte az embereket.

Az Alphabet és a Facebook is erős növekedésről számolt be a hirdetési bevételeiket illetően, viszont a jövő évvel kapcsolatban bizonytalanságának adott hangot a jellemzően konzervatív kilátásokat megfogalmazó Facebook. Az Apple-nél közben az iPhone-eladások elmaradtak a várakozásoktól (a lezárt negyedév még nem tartalmazza az 5G-s telefonok, a 12-es sorozat értékesítéseit), de a negyedéves bevétel és a profit így is felülteljesítette az elemzői várakozásokat. A Twitternél az új felhasználók száma okozott csalódást, aminek hatására március óta nem látott, 17 százalékos zuhanást szenvedett el a részvény árfolyama a zárás utáni kereskedésben. Az Amazon rekordbevételről számolt be a harmadik negyedévre, a karácsonyi időszakban pedig a bevételek megugrására számít, a rossz hír viszont, hogy a prognózisai szerint a járvány miatt a költségei is megnövekszenek majd.

Amazon: hasít az e-kereskedelem

Az Amazon 96 milliárd dolláros bevételt könyvet el a harmadik negyedévben, ami 37 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva és felülmúlta az elemzői konszenzust is, a piacok ugyanis 93 milliárd dolláros bevételre számítottak. Működési eredménye közel a duplájára emelkedett, 6,2 milliárd dollárra, egy részvényre jutó eredménye pedig 12,37 dollár lett, ami jóval meghaladta az elemzői konszenzust.

A főbb eredménysorok az Amazonnál mutatók (millió USD) 2019 Q3 2020 Q3 várt 2020 Q3 tény változás tény / várt nettó árbevétel 69 981 92 699 96 145 37,4% 4% bruttó fedezeti szint 41,0% 40,5% 40,6% -0,4% 0% működési eredmény 3 157 4 767 6 194 96,2% 30% nettó eredmény 2 134 3 761 6 331 196,7% 68% EPS (USD) 4,23 7,40 12,37 192,4% 67% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Nem csak az online kiskereskedelem, de a cloud szolgáltatások bevételei is megugrottak az Amazonnál, az AWS 29 százalékos bevételnövekedésről számolt be (összehasonlításképp a nagy rivális, a Microsoft Azure szolgáltatásának bevételei 48 százalékkal nőttek ugyanezen időszakban).

A negyedik negyedévre, ami a karácsonyi vásárlási időszakot is magában foglalja, megugró bevételekre számít az Amazon a járvány közepette felpörgő e-kereskedelemnek köszönhetően,

ugyanakkor arra figyelmeztetett a menedzsment, hogy a kézbesítési infrastruktúrájának fejlesztése (amit a következő évekre terveznek) növekvő beruházásokat eredmények majd. Ráadásul a koronavírus miatt bevezetett védelmi intézkedések (mint például a dolgozók tesztelése és a védőruházat beszerzése) szintén pluszköltségeket okoznak, a negyedik negyedévben 4 milliárd dolláros költséggel számol a vezetőség a járvánnyal közvetlen összefüggésben (szemben a harmadik negyedévi 2,5 milliárd dollárral). A produktivitást is rontja, hogy távolságot kell tartani a raktári dolgozók között – mondta el az eredményeket bemutató konferenciahíváson az Amazon pénzügyi igazgatója, Brian Olsavsky.

A folyó negyedévre 1 milliárd dollár és 4,5 milliárd dollár közötti működési eredményre számít a menedzsment, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól, a konszenzus szerint ugyanis 5,8 milliárd dollárra számítottak a piacok.

Alphabet: beindultak a hirdetések

A Google anyavállalata, az Alphabet az elemzői várakozásokat felülmúló számokat közölt a harmadik negyedévre, köszönhetően az online hirdetéseknek, amelyek újra feltámadtak a második negyedéves gyengélkedés után (a Google bevételeinek 80 százalékát adják az online hirdetések). A járvány miatt a Google több ügyfele, például az utazási szektor teljesen leállt a hirdetésekkel, de ahogy a harmadik negyedévben újra elkezdett beindulni a gazdaság, a hirdetők igyekeztek megcélozni az online költekező fogyasztókat. Emellett a Google az elnökválasztás előtt beinduló politikai hirdetésekből is profitált elemzők szerint.

A főbb eredménysorok az Alphabetnél mutatók (millió USD) 2019 Q3 2020 Q3 várt 2020 Q3 tény változás tény / várt nettó árbevétel 40 499 42 900 46 173 14,0% 8% működési eredmény 9 731 8 399 11 213 15,2% 34% EBITDA 15 275 14 898 17 886 17,1% 20% nettó eredmény 7 522 7 698 11 247 49,5% 46% EPS (USD) 10,77 11,29 16,40 52,3% 45% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A cloud bevételek stagnáltak a második negyedévhez képest, az üzletág eredményeit a negyedik negyedévtől egy külön divízióként jeleníti meg majd az Alphabet, amivel a befektetők részletesebb betekintést nyerhetnek a szegmens profitabilitásába. Az Egyesült Államokban 15 százalékos bevételnövekedésről számolt be az Alphabet év/év alapon, szemben a második negyedévi 1 százalékkal. A vállalat pénzügyi vezetője nem nyilatkozott arról, hogy várakozásai szerint ez a trend fenntartható-e a negyedik negyedévre, miután több régióban, például Európában ugyanis ismét elkezdődtek a lezárások a koronavírus miatt.

Az Alphabet 46,2 milliárd dolláros bevételről számolt be a harmadik negyedévre, ami 14 százalékos növekedés az egy évvel ezelőtti szinthez képest és meghaladta az elemzői várakozásokat is, a piacok mintegy 3 milliárd dollárral kevesebb bevételre számítottak.

Nettó eredménye 11,2 milliárd dollár lett, ami részvényenként 16,4 dollárnak felel meg, az EPS több mint 5 dollárral múlja felül a várakozásokat.



Apple: érződik a számokon az új iPhone-ok késlekedése

A megszokott szeptemberi dátum helyett idén októberben mutatta be az új iPhone-okat az Apple, így miután két modell csak október végén, másik két készülék pedig novemberben kerül majd az üzletekbe, a harmadik negyedév számait nem tudták megdobni az új készülékek értékesítései (ellentétben a bázisidőszakkal). A befektetők számítottak arra, hogy emiatt visszaesnek a telefoneladások az Apple-nél, de így is csalódást okozott az Apple, az iPhone bevételei ugyanis közel 21 százalékkal zuhantak a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Különösen Kínában csökkentek az eladások, ahol már szélesebb körben elérhető az 5G-hálózat, ezért érthető, hogy a fogyasztók kivártak a készülékcserékkel az 5G-s iPhone-ok októberi piacra dobása előtt.

A főbb eredménysorok az Apple-nél mutatók (millió USD) 2019 Q3 2020 Q3 várt 2020 Q3 tény változás tény / várt nettó árbevétel 64 040 63 700 65 698 2,6% 3,1% működési eredmény 15 625 14 576 14 775 -5,4% 1,4% EBITDA 18 804 17 226 17 477 -7,1% 1,5% nettó eredmény 13 686 12 119 12 673 -7,4% 4,6% EPS (USD) 0,76 0,70 0,73 -3,7% 4,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Pozitívum, hogy bár még mindig az okostelefon az Apple legfontosabb terméke, a Macintosh számítógépek és az AirPodok növekvő eladásainak köszönhetően mégis az elemzői konszenzust felülmúló bevételi-és profitszámot tudott közölni az Apple a teljes cégre nézve.

64,7 milliárd dolláros bevételt és részvényenként 73 centes nyereséget ért el a vállalat, a Refinitiv konszenzusa szerint a várakozás 63,7 milliárd dolláros bevétel és 70 centes EPS volt.

Az új iPhone-ok eladásaival kapcsolatban a vállalat nem közöl továbbra sem volumenadatokat, Tim Cook vezérigazgató csak annyit nyilatkozott az eredményeket bemutató tájékoztatón, hogy optimista a 12-es sorozattal kapcsolatban az első 5 nap értékesítéseit látva.

Az 5G olyan lehetőséget jelent, ami csak évtizedenként egyszer fordul elő

– mondta el Tim Cook.

Az Apple nem fogalmazott meg pontos várakozásokat a jövőre nézve, annyit közölt, hogy a szolgáltatások üzletág, valamint az iPhone-ot kivéve a többi termék bevétele kétszámjegyű ütemben növekedhet a folyó negyedévben (ami a karácsonyi vásárlások miatt szezonálisan az Apple legerősebb negyedéve). De hozzátette, hogy az iPhone bevételei szintén növekedhetnek (ezek alapján valószínűleg egyszámjegyű dinamikát várnak). Az elemzői konszenzus szerint közel 60 milliárd dollár bevétele lehet az iPhone-ból a negyedik naptári negyedévben a cégnek, ami 6,5 százalékos emelkedés év/év alapon.

A szolgáltatások stabil növekedést mutattak az elmúlt negyedévben, a lezárt időszakban több mint 16 százalékkal nőtt az üzletág bevétele. Tim Cook a Reutersnek elmondta, hogy már 585 millió fizető ügyfele van a platformjain, szemben az előző negyedévi 550 millióval, így egyre közelebb kerülnek a 2020 végére megcélzott 600 millióhoz.

Kellemes meglepetés a Facebooktól

A digitális hirdetési piac magára találásából a Facebook is profitált, a harmadik negyedévre az elemzői várakozásokat felülteljesítő számokról számolt be a közösségi média óriás. Viszont a jövővel kapcsolatban bizonytalanságra figyelmeztet, például az Apple-nél bevezetett adatbiztonsági változásokra hivatkozva, illetve arra, hogy a járvány enyhülésével jövőre az online kereskedelem lendületet veszíthet. Az e-kereskedelem pedig a Facebook hirdetési bevételeinek legfontosabb forrása.

A Facebook harmadik negyedéves bevétele (ami tartalmazta például a júliusban meghirdetett bojkott hatásait is) 22 százalékkal emelkedett, szemben az elemzők által várt 12 százalékos növekedéssel.

A Facebook eddig inkább nyert a járványon, a vírus miatt ugyanis több időt töltöttek otthon a felhasználói és többet kommunikáltak a közösségi oldalon, ami pedig segítette a hirdetési bevételeket még a gazdasági válság közepette is.

A felhasználói száma tovább növekedett, a havonta aktív felhasználók száma 2,74 milliárdra nőtt, még annak ellenére is, hogy Észak-Amerikában már csökken a felhasználószám. A Facebook menedzsmentje ennek a trendnek a folytatódására számít az év hátralévő részében.

A Facebook havonta aktív felhasználói számának alakulása (milliárd fő)

A működési költségek 28 százalékkal ugrottak meg és a jövőben a költségek növekedésére számít a vállalat, ami részben a munkaerő növekedése, részben a termékfejlesztési beruházások, részben pedig a jogi költségek számlájára írható.

A Facebook 7,85 milliárd dolláros nettó eredményt ért el a negyedévben, ami részvényenként 2,71 dolláros egy részvényre jutó eredményt jelent, az elemzők 1,9 dolláros EPS-re számítottak.

Nagyot zuhant a Twitter

Hatalmasat zuhant a Twitter árfolyama a gyorsjelentést követően, miután a vállalat a vártnál kevesebb új felhasználóról számolt be a harmadik negyedévre és a menedzsment közölte, hogy a negyedik negyedévben megugorhatnak a költségei.

A harmadik negyedévben a felhasználók napi száma 187 millió volt (mindössze 1 millióval több, mint az előző negyedévben), miközben az elemzők 195,2 milliót vártak.

Ennek ellenére a bevételek még mindig 14 százalékkal tudtak növekedni a harmadik negyedévben év/év alapon, 936 millió dollárra, ami felülteljesítette az elemzői konszenzust, ami alapján 777 millió dollárt vártak a piacok. A nettó eredmény 28,66 millió dollár lett, részvényenként 4 cent, ami csökkenést jelent az egy évvel ezelőtti szinthez képest.

A techszektor hátán emelkedtek idén az amerikai piacok

A járvány ellenére emelkedtek idén az amerikai indexek, amiben nagy szerepük volt az amerikai technológiai óriások szárnyalásának.

A FAANG-részvények nélkül 4 százalékot esett volna az S&P 500 index az év eleje óta, ezzel szemben most 2 százalékos pluszban áll, a technológia-túlsúlyos Nasdaq pedig több mint 20 százalékot erősödött.

Ez pedig nem véletlen, hiszen a járvány közepette felerősödtek a digitalizációs folyamatok, így szektor profitkilátásai kedvezőbbek. Az elemzői konszenzus szerint miközben

az S&P 500 index összesített profitja 13 százalékkal csökkenhetett a harmadik negyedévben, addig a technológiai vállalatoknál 4,5 százalékos növekedés várható

az előző év azonos időszakához képest.

Címlapkép: Getty Images